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Две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода - РИА Новости, 15.07.2026
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04:45 15.07.2026
Две трети россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые полгода

Dream Job: 64% россиян уходили с новой работы в первые шесть месяцев

© Depositphotos.com / grinvaldsУвольнение сотрудника
Увольнение сотрудника - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Depositphotos.com / grinvalds
Увольнение сотрудника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 64% россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые шесть месяцев.
  • Основными поводами для раннего увольнения становятся расхождения ожиданий и реальности, не устраивающий стиль управления и отсутствие адаптации со стороны начальника.
  • 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей после опыта раннего увольнения, что влияет на доверие к работодателю и усложняет процесс найма для компаний.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Новую работу в первые шесть месяцев хотя бы раз в жизни покидали 64% россиян, при этом большинство отказались бы от предложения, если бы заранее получили более честное описание вакансии, говорится в совместном исследовании аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса по работе с HR-брендом Dream Job, которым они поделились с РИА Новости.
"По данным Dream Job, 64% россиян хотя бы раз увольнялись с новой работы в первые шесть месяцев", - говорится в исследовании.
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Решение об уходе у людей формируется довольно быстро. Так, 64% респондентов уже в течение первого месяца поняли, что не задержатся, 23% - в первую неделю, 10% - в день выхода на новую работу. При этом в 87% случаев работники покидали компанию по собственной инициативе.
Аналитики выяснили, что основными поводами для раннего увольнения становятся расхождения ожиданий и реальности: у 56% респондентов условия, описанные на собеседовании, не совпали с тем, что они увидели после выхода на новое место. Еще 38% не устроил стиль управления, а каждого четвертого - то, что начальник не занимался адаптацией.
"Более половины опрошенных аналитиками (57%) признались, что отказались бы от оффера, получив более честное описание работы до выхода. В то же время 72% считают, что компания понимала настоящую причину их увольнения. Значит, работодатели нередко знали о проблемах, из-за которых сотрудники уходили, однако не раскрывали их кандидатам заранее", - обратили внимание авторы исследования.
Опрошенные признались, что принять более точное решение, выходить на новое место или нет, им помогли бы честные отзывы сотрудников (53%), пример обычного рабочего дня (36%), более подробное описание задач (32%), сведения о нагрузке и переработках (30%), информация о зарплате и бонусах (24%) и о причинах увольнений бывших сотрудников (19%).
"Раннее увольнение влияет на дальнейшее поведение кандидата. После такого опыта 73% респондентов стали внимательнее изучать работодателей. В сумме 94% опрошенных начали тщательнее проверять отзывы, условия работы, круг задач и стиль управления до принятия предложения. Для компаний такой опыт оборачивается снижением доверия к работодателю и делает каждый следующий найм сложнее", - отметил основатель и генеральный директор Dream Job Борис Курбатов.
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