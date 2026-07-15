Вице-президент США обвинил Израиль в попытках затянуть войну с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в руководстве Израиля есть силы, которые пытаются затянуть войну с Ираном до бесконечности.

По мнению Вэнса, это происходит с помощью манипуляций общественным мнением в Соединенных Штатах.

Вэнс считает, что президент США Дональд Трамп начал бы военную кампанию против Ирана независимо от какого-либо влияния со стороны Израиля.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в руководстве Израиля есть силы, пытающиеся затянуть войну с Ираном до бесконечности с помощью манипуляций общественным мнением в Соединенных Штатах.

"В их системе (в правительстве Израиля – ред.) есть люди — и мы знаем это без тени сомнения, — которые манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы продолжать войну (с Ираном – ред.) бесконечно. Опять же, не ради какой-то конкретной цели, а просто бесконечно", - сказал Вэнс в подкасте Джо Рогана.

При этом, по мнению Вэнса, президент США Дональд Трамп начал бы военную кампанию против Ирана независимо от какого-либо влияния со стороны Израиля, поскольку твердо убежден, что Тегеран ни при каких обстоятельствах не должен получить доступ к ядерному оружию.

"Сама мысль о том, что Дональда Трампа якобы шантажировали (чтобы он начал войну с Ираном – ред.), кажется мне безумием", - добавил Вэнс.

Ранее в среду портал Al-Monitor со ссылкой на израильские источники сообщил об опасениях Израиля относительно того, что администрация Трампа утратила решимость в вопросе ликвидации ядерного потенциала Ирана, сместив фокус на безопасность судоходства в Ормузском проливе.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.