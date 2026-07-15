Иран не приветствует войну, но готов к бою и переговорам, заявил Галибаф

ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Иран не приветствует войну, но всегда должен быть готов к бою, в то же время используя дипломатию и переговоры, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф, комментируя новый виток эскалации с США.