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Иран не приветствует войну, но готов к бою и переговорам, заявил Галибаф - РИА Новости, 15.07.2026
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21:25 15.07.2026
Иран не приветствует войну, но готов к бою и переговорам, заявил Галибаф

Галибаф: Иран не приветствует войну, но всегда должен быть готов к бою

© REUTERS / Morteza NikoubazlВоеннослужащий в Тегеране
Военнослужащий в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
Военнослужащий в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран не приветствует войну, но всегда должен быть готов к бою и использовать дипломатию и переговоры.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
  • Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Иран не приветствует войну, но всегда должен быть готов к бою, в то же время используя дипломатию и переговоры, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф, комментируя новый виток эскалации с США.
"Мы никогда не приветствовали и сейчас не приветствуем войну, однако должны быть всегда готовы к бою и стоять ценой собственной жизни на страже нашей безопасности и национальных интересов. В то же время мы должны использовать дипломатию и переговоры, чтобы обеспечить наши национальные интересы", - говорится в заявлении политика, опубликованном в его Telegram-канале.
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Галибаф также заявил, что попытки отдельно воспринимать дипломатию и оборонные методы станут стратегической ошибкой, переговоры же в настоящий момент не являются компромиссом.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.
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В миреИранСШАОрмузский проливМохаммад-Багер ГалибафДональд Трамп
 
 
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