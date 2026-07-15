Галибаф: Иран не видит смысла в меморандуме с США, если он не выполняется

ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Иран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если он не выполняется, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.