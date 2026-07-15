Галибаф: Иран не видит смысла в меморандуме с США, если он не выполняется

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если его положения не выполняются.
- Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля.
- Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует, после атак американских военных на Иран и ответных ударов Ирана по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Иран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если он не выполняется, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.
"Меморандум лишь тогда имеет смысл, когда его положения выполняются, в противном случае, если Иран не может извлечь выгоду из этого текста, то, исходя из принципа "око за око", у нас нет оснований его соблюдать", - говорится в заявлении политика, опубликованном в его Telegram-канале.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.