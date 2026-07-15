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Галибаф: Иран не видит смысла в меморандуме с США, если он не выполняется - РИА Новости, 15.07.2026
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20:56 15.07.2026
Галибаф: Иран не видит смысла в меморандуме с США, если он не выполняется

Галибаф: меморандум с США имеет смысл, лишь когда его положения выполняются

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если его положения не выполняются.
  • Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум о завершении конфликта, начавшегося 28 февраля.
  • Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует, после атак американских военных на Иран и ответных ударов Ирана по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Иран не видит смысла придерживаться меморандума с США, если он не выполняется, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.
"Меморандум лишь тогда имеет смысл, когда его положения выполняются, в противном случае, если Иран не может извлечь выгоду из этого текста, то, исходя из принципа "око за око", у нас нет оснований его соблюдать", - говорится в заявлении политика, опубликованном в его Telegram-канале.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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