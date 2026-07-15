Число погибших при новых ударах США по Ирану возросло до 35

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число погибших в Иране в результате ударов США возросло до 35 человек, среди них две женщины и один подросток.
- По меньшей мере 300 человек пострадали в результате атак.
- Американские военные начали серию атак на Иран с 8 июля, Иран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Число погибших в Иране в результате новых ударов США возросло до 35, пострадали по меньшей мере 300 человек, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Власти Ирана 15 июля сообщали о 30 погибших и 260 получивших ранения.
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"К 12.00 (11.30 мск - ред.) сегодняшнего дня число пострадавших в результате атак преодолело цифру в 300. К сожалению, 35 соотечественников погибли. Среди погибших - две женщины и один подросток моложе 18 лет", - написал он в соцсети X.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня с Ираном более не действует.