Число погибших при новых ударах США по Ирану возросло до 35

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"К 12.00 (11.30 мск - ред.) сегодняшнего дня число пострадавших в результате атак преодолело цифру в 300. К сожалению, 35 соотечественников погибли. Среди погибших - две женщины и один подросток моложе 18 лет", - написал он в соцсети X.