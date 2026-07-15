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Один из островов на юге Ирана подвергся ударам США, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2026
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18:26 15.07.2026
Один из островов на юге Ирана подвергся ударам США, пишут СМИ

Mehr: один из островов на юге Ирана подвергся ударам США

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство Mehr сообщило о попадании американских снарядов по локации на острове Хенгам.
  • Вооруженные силы США нанесли серию ударов по военным объектам Ирана на острове Большой Томб, целями стали системы береговой обороны, а также места хранения и пусковые установки крылатых ракет.
  • Центральное командование ВС США утверждало, что атаки на Иран были ответом на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Один из островов на юге Ирана подвергся американским ударам, сообщило агентство Mehr.
"Несколько минут назад было попадание снарядов американского неприятеля по локации на острове Хенгам", - говорится в сообщении.
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Остров Хенгам расположен рядом с Ормузским проливом. Других подробностей произошедшего агентство не приводит.
Вооруженные силы США в среду нанесли серию ударов по военным объектам Ирана на острове Большой Томб, сообщило Центральное командование американских ВС. Целями новой волны ударов США по Ирану стали системы береговой обороны, а также места хранения и пусковые установки крылатых ракет.
Иран пока не комментировал удары по этому острову.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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