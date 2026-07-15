Один из островов на юге Ирана подвергся ударам США, пишут СМИ

"Несколько минут назад было попадание снарядов американского неприятеля по локации на острове Хенгам", - говорится в сообщении.

Иран пока не комментировал удары по этому острову.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.