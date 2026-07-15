Иран ответит на атаку США по юго-востоку страны, заявили в армии

ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Иран ответит на атаку США по юго-востоку страны, в результате которой погибли семь военных, сообщила иранская армия.

"Армия Ирана... при поддержке других вооруженных сил даст решительный ответ на агрессию со стороны США", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление иранской армии.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.