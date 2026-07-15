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Иран ответит на атаку США по юго-востоку страны, заявили в армии - РИА Новости, 15.07.2026
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16:30 15.07.2026
Иран ответит на атаку США по юго-востоку страны, заявили в армии

Иран заявил, что ответит на атаку США, в результате которой погибли семь военных

© Francisco SecoИранский флаг в Тегеране
Иранский флаг в Тегеране - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США запустили 13 ракет и ударили по местам дислокации иранских военных в Бемпуре, в результате чего погибли семь военнослужащих.
  • Иранская армия заявила, что ответит на атаку США.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Иран ответит на атаку США по юго-востоку страны, в результате которой погибли семь военных, сообщила иранская армия.
Военные Ирана ранее сообщили, что США в среду утром запустили 13 ракет, ударив по местам дислокации иранских военных в Бемпуре - на юго-востоке Ирана. Семь военнослужащих погибли.
"Армия Ирана... при поддержке других вооруженных сил даст решительный ответ на агрессию со стороны США", - приводит гостелерадиокомпания IRIB заявление иранской армии.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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