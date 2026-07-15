В Иране 260 человек пострадали при новой эскалации с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших в Иране во время новой волны эскалации с США выросло до 260 человек.
- Обновленных данных по жертвам нет.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Число пострадавших в Иране во время новой волны эскалации с США выросло до 260, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
"Во время новой волны военной эскалации против нашей страны к настоящему моменту более 260 человек получили ранения, из них три - женщины, шесть - лица моложе 18 лет", - написал Керманпур в соцсети X.
Обновленных данных по жертвам он не сообщил.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.