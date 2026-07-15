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В Иране 260 человек пострадали при новой эскалации с США - РИА Новости, 15.07.2026
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10:26 15.07.2026
В Иране 260 человек пострадали при новой эскалации с США

В Иране 260 человек пострадали при ударах США с 8 июля

© REUTERS / Alkis KonstantinidisИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© REUTERS / Alkis Konstantinidis
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших в Иране во время новой волны эскалации с США выросло до 260 человек.
  • Обновленных данных по жертвам нет.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Число пострадавших в Иране во время новой волны эскалации с США выросло до 260, заявил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
Минздрав Ирана 11 июля озвучивал данные по начавшимся 8 июля ударам США: погибших - 17, пострадали 115 человек.
"Во время новой волны военной эскалации против нашей страны к настоящему моменту более 260 человек получили ранения, из них три - женщины, шесть - лица моложе 18 лет", - написал Керманпур в соцсети X.
Обновленных данных по жертвам он не сообщил.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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