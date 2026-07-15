Семь иранских военных погибли при американских ударах по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При ударах США по юго-востоку Ирана погибли семь военных.
- Штаты запустили 13 ракет.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Семь иранских военных погибли в результате ударов США по юго-востоку Ирана, сообщила иранская армия.
"В ходе атаки американской армии семь человек из числа кадров сотрудников, так и солдат срочной службы 388-й бригады Ираншахр", - приводит гостелерадиокомпания Ирана заявление иранской армии.
Военные Ирана сообщили, что США в среду утром запустили 13 ракет, ударив по местам дислокации иранских военных в Бемпуре - на юго-востоке Ирана.