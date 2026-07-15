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В Иране из-за ударов США погибли не менее 30 мирных жителей - РИА Новости, 15.07.2026
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10:05 15.07.2026 (обновлено: 10:51 15.07.2026)
В Иране из-за ударов США погибли не менее 30 мирных жителей

На юге Ирана из-за ударов США погибли не менее 30 мирных жителей

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ударах США по южным районам Ирана погибли не менее 30 гражданских лиц, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
  • Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран, которые, по заявлению Центрального командования ВС США, были ответом на действия Ирана против коммерческих судов в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 15 июл - РИА Новости. Не менее 30 гражданских погибли при ударах США по южным районам Ирана, сообщила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани.
Минздрав Ирана 11 июля сообщал о минимум 17 жертвах, а 15 июля о минимум 260 пострадавших.
"В результате атак в течение последних нескольких на южную часть Ирана погибли более 30 человек из числа гражданских", - написала официальный представитель иранского правительства в соцсети X.
Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.
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