Хегсет выдвинул условия Ираку для сотрудничества с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки для углубления партнерства с США.
- Министр обороны США ожидает, что Ирак возглавит борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) после завершения международной операции «Непоколебимая решимость».
- Иракский премьер Али аз-Зейди встретился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопросов безопасности и экономического сотрудничества.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки ради активного торгового и оборонного сотрудничества с США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
"Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных с Ираном ополченцев, ответственных за более чем 600 нападений на персонал США этой весной", – написал военный министр США в соцсети Х.
По словам главы Пентагона, США также ожидают, что Ирак возглавит борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), поскольку международная операция "Непоколебимая решимость", возглавляемая американцами, подходит к концу.
"Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничеству", – подчеркнул Хегсет.
В рамках своего визита премьер Али аз-Зейди во вторник также встретился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопросов безопасности и экономического сотрудничества.