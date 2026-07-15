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Хегсет выдвинул условия Ираку для сотрудничества с США - РИА Новости, 15.07.2026
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03:57 15.07.2026
Хегсет выдвинул условия Ираку для сотрудничества с США

Хегсет: Ирак должен усилить безопасность ради сотрудничества с США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки для углубления партнерства с США.
  • Министр обороны США ожидает, что Ирак возглавит борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) после завершения международной операции «Непоколебимая решимость».
  • Иракский премьер Али аз-Зейди встретился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопросов безопасности и экономического сотрудничества.
ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки ради активного торгового и оборонного сотрудничества с США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
В рамках официального визита в Вашингтон иракский премьер посетил Пентагон во вторник, 14 июля, следует из заявления Хегсета.
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"Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных с Ираном ополченцев, ответственных за более чем 600 нападений на персонал США этой весной", – написал военный министр США в соцсети Х.
По словам главы Пентагона, США также ожидают, что Ирак возглавит борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), поскольку международная операция "Непоколебимая решимость", возглавляемая американцами, подходит к концу.
"Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничеству", – подчеркнул Хегсет.
В рамках своего визита премьер Али аз-Зейди во вторник также встретился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопросов безопасности и экономического сотрудничества.
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В миреСШАИракВашингтон (штат)Пит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
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