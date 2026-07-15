Хегсет выдвинул условия Ираку для сотрудничества с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки для углубления партнерства с США.

Министр обороны США ожидает, что Ирак возглавит борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) после завершения международной операции «Непоколебимая решимость».

Иракский премьер Али аз-Зейди встретился с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения вопросов безопасности и экономического сотрудничества.

ВАШИНГТОН, 15 июл – РИА Новости. Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить проиранские группировки ради активного торгового и оборонного сотрудничества с США, сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.

В рамках официального визита в Вашингтон иракский премьер посетил Пентагон во вторник, 14 июля, следует из заявления Хегсета.

"Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных с Ираном ополченцев, ответственных за более чем 600 нападений на персонал США этой весной", – написал военный министр США в соцсети Х.

По словам главы Пентагона, США также ожидают, что Ирак возглавит борьбу с террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ), поскольку международная операция "Непоколебимая решимость", возглавляемая американцами, подходит к концу.

"Безопасный Ирак открывает путь к активному торговому и оборонному сотрудничеству", – подчеркнул Хегсет.