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В Госдуме разъяснили, нужно ли страхование жизни и здоровья для ипотеки - РИА Новости, 15.07.2026
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01:36 15.07.2026
В Госдуме разъяснили, нужно ли страхование жизни и здоровья для ипотеки

Депутат Свищев: страхование жизни и здоровья для ипотеки не обязательно

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы России
Здание Госдумы России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При ипотечном кредитовании страхование жизни и здоровья заемщика рекомендуется, но не является обязательным по закону.
  • Страхование имущества (квартиры или дома) при ипотеке является обязательным, что закреплено законом, и банк не выдаст кредит без такого полиса.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. При ипотечном кредитовании страхование жизни и здоровья заемщика рекомендуется, но не является обязательным, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"Страхование жизни и здоровья: при ипотеке этот вид страхования часто является рекомендуемым, но не обязательным по закону", - сказал Свищев.
Парламентарий указал, что страхование имущества - квартиры или дома - при ипотеке является обязательным, что закреплено законом. Он уточнил, что банк не выдаст кредит без такого полиса.
Свищев добавил, что граждане могут попросить сотрудника банка предоставить письменный список требований к страховой компании и договору страхования. По его словам, эти требования должны быть едиными для всех страховщиков.
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