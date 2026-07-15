В Госдуме разъяснили, нужно ли страхование жизни и здоровья для ипотеки

Краткий пересказ от РИА ИИ При ипотечном кредитовании страхование жизни и здоровья заемщика рекомендуется, но не является обязательным по закону.

Страхование имущества (квартиры или дома) при ипотеке является обязательным, что закреплено законом, и банк не выдаст кредит без такого полиса.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. При ипотечном кредитовании страхование жизни и здоровья заемщика рекомендуется, но не является обязательным, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Страхование жизни и здоровья: при ипотеке этот вид страхования часто является рекомендуемым, но не обязательным по закону", - сказал Свищев

Парламентарий указал, что страхование имущества - квартиры или дома - при ипотеке является обязательным, что закреплено законом. Он уточнил, что банк не выдаст кредит без такого полиса.