Российских туристов предупредили о пике жары в странах Персидского залива

Краткий пересказ от РИА ИИ Июль и август считаются пиком жаркой погоды в странах Персидского залива.

На этой неделе в Абу-Даби ожидается температура выше +43 °C, а в Дохе — выше +45 °C.

Туристам рекомендуется пить воду, не дожидаясь жажды, и находиться на пляже и купаться только в утренние часы и после 16:00.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Июль и август в странах Персидского залива считаются пиком жаркой погоды, так, в Абу-Даби на этой неделе воздух прогреется до 43 градусов, а в Дохе - выше 45, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист" (входит в Российский союз туриндустрии).

"Июль и август - это всегда пик жаркой погоды в странах Персидского залива , поэтому текущие температуры здесь скорее сезонная норма, но для туристов они ощущаются, как настоящий экстрим. На этой неделе, например, в Абу-Даби и Дубае воздух прогреется выше +43 °C, а в Дохе (Катар) столбики термометров уже перевалили за +45 °C", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в "Интуристе", на островном Бахрейне температура составляет плюс 36-37 градусов, а переносится она заметно легче благодаря постоянным освежающим бризам, продувающим архипелаг. "В Саудовской Аравии ситуация разнится: на побережье Красного моря в Джидде сейчас комфортные для этого времени года +36…+38 °C, а вот в столичном Эр-Рияде - +43…+45 °C", - добавили там.

В туроператоре посоветовали туристам, отправляющимся на отдых в государства с экстремально высокой температурой, постоянно иметь при себе бутылку питьевой воды и пить ее небольшими глотками, не дожидаясь сильной жажды. Там подчеркнули, что находиться на пляже и купаться безопаснее всего только в утренние часы - до 9-10 утра.

"А затем уже после 16.00 и вплоть до захода солнца: в полуденный зной песок раскаляется настолько сильно, что можно легко получить ожог ступней", - советуют в пресс-службе туроператора.