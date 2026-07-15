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Российских туристов предупредили о пике жары в странах Персидского залива - РИА Новости, 15.07.2026
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Туризм
 
07:44 15.07.2026
Российских туристов предупредили о пике жары в странах Персидского залива

Интурист: июль и август в Персидском заливе считаются пиком жаркой погоды

© Depositphotos.com / CreativeFamilyДевушка на пляже в Абу-Даби
Девушка на пляже в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Depositphotos.com / CreativeFamily
Девушка на пляже в Абу-Даби. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Июль и август считаются пиком жаркой погоды в странах Персидского залива.
  • На этой неделе в Абу-Даби ожидается температура выше +43 °C, а в Дохе — выше +45 °C.
  • Туристам рекомендуется пить воду, не дожидаясь жажды, и находиться на пляже и купаться только в утренние часы и после 16:00.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Июль и август в странах Персидского залива считаются пиком жаркой погоды, так, в Абу-Даби на этой неделе воздух прогреется до 43 градусов, а в Дохе - выше 45, рассказали РИА Новости в пресс-службе туроператора "Интурист" (входит в Российский союз туриндустрии).
"Июль и август - это всегда пик жаркой погоды в странах Персидского залива, поэтому текущие температуры здесь скорее сезонная норма, но для туристов они ощущаются, как настоящий экстрим. На этой неделе, например, в Абу-Даби и Дубае воздух прогреется выше +43 °C, а в Дохе (Катар) столбики термометров уже перевалили за +45 °C", - сказали в пресс-службе.
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Как отметили в "Интуристе", на островном Бахрейне температура составляет плюс 36-37 градусов, а переносится она заметно легче благодаря постоянным освежающим бризам, продувающим архипелаг. "В Саудовской Аравии ситуация разнится: на побережье Красного моря в Джидде сейчас комфортные для этого времени года +36…+38 °C, а вот в столичном Эр-Рияде - +43…+45 °C", - добавили там.
В туроператоре посоветовали туристам, отправляющимся на отдых в государства с экстремально высокой температурой, постоянно иметь при себе бутылку питьевой воды и пить ее небольшими глотками, не дожидаясь сильной жажды. Там подчеркнули, что находиться на пляже и купаться безопаснее всего только в утренние часы - до 9-10 утра.
"А затем уже после 16.00 и вплоть до захода солнца: в полуденный зной песок раскаляется настолько сильно, что можно легко получить ожог ступней", - советуют в пресс-службе туроператора.
Отмечается, что самый пик приходится с 11 до 16 часов, в связи с этим необходимо пережидать такую погоду в прохладных помещениях с кондиционерами. "Конечно, не стоит пренебрегать светлой свободной одеждой из натуральных тканей, головным убором и солнцезащитным кремом", - заключили в "Интуристе".
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ТуризмПерсидский заливАбу-ДабиДохаИнтуристРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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