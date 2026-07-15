Врач посоветовал подробно описывать симптомы инфаркта при вызове скорой

По словам врача, симптомы инфаркта у мужчин и женщин не отличаются: это боль за грудиной, одышка, холодный пот и страх смерти. При подозрении на инфаркт действует правило пяти минут - вызывать скорую нужно незамедлительно, отметил Кузьменко.

Он также предупредил, что не стоит заниматься самолечением, даже нитроглицерином. Единственное, что можно сделать при уверенности в инфаркте, - дать 300 миллиграммов аспирина, но в остальном лучше ничего не предпринимать, заключил Кузьменко.