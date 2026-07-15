Врач посоветовал подробно описывать симптомы инфаркта при вызове скорой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-терапевт Филипп Кузьменко рекомендует при подозрении на инфаркт подробно описывать симптомы диспетчеру скорой помощи.
- Симптомы инфаркта включают боль за грудиной, одышку, холодный пот и страх смерти, и при их появлении необходимо вызывать скорую помощь в течение пяти минут.
- При подозрении на инфаркт не стоит заниматься самолечением, в том числе нитроглицерином, можно дать 300 миллиграммов аспирина, но в остальном лучше ничего не предпринимать.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Вызов скорой при инфаркте требует подробного описания симптомов, чтобы приехала реанимационная бригада, рассказал врач-терапевт, медицинский блогер Доктор Фил Филипп Кузьменко.
"Базово надо вызвать скорую и прям рассказать подробно симптомы, описать эти симптомы диспетчеру, чтобы на той стороне поняли, что это инфаркт, и тогда на вызов поедет реанимационная бригада, а не обычная неотложка", - сказал Кузьменко в беседе с 360.ru.
По словам врача, симптомы инфаркта у мужчин и женщин не отличаются: это боль за грудиной, одышка, холодный пот и страх смерти. При подозрении на инфаркт действует правило пяти минут - вызывать скорую нужно незамедлительно, отметил Кузьменко.
Он также предупредил, что не стоит заниматься самолечением, даже нитроглицерином. Единственное, что можно сделать при уверенности в инфаркте, - дать 300 миллиграммов аспирина, но в остальном лучше ничего не предпринимать, заключил Кузьменко.
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