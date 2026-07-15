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Индонезия расширила поставки пальмового масла в Россию - РИА Новости, 15.07.2026
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09:55 15.07.2026 (обновлено: 10:04 15.07.2026)
Индонезия расширила поставки пальмового масла в Россию

Индонезия и РФ договорились расширять сотрудничество в сфере пальмового масла

© AP Photo / Tatan SyuflanaПлоды для изготовления пальмового масла
Плоды для изготовления пальмового масла - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Tatan Syuflana
Плоды для изготовления пальмового масла. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в сфере пальмового масла.
  • Подписан меморандум между Ассоциацией производителей пальмового масла Индонезии, Союзом производителей масложировой продукции России и Ассоциацией предприятий масложировой отрасли Евразийского экономического союза.
ДЖАКАРТА, 15 июл - РИА Новости. Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в сфере пальмового масла, предусмотрев новые возможности для поставок индонезийской продукции на российский и евразийский рынки, передает индонезийское агентство Antara.
Соответствующий меморандум подписали Ассоциация производителей пальмового масла Индонезии (GAPKI), Союз производителей масложировой продукции России и Ассоциация предприятий масложировой отрасли Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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"Соглашение должно открыть новые возможности для поставок индонезийского пальмового масла и продукции его переработки на российский и евразийский рынки", - заявили в индонезийском агентстве по управлению фондом пальмового масла (BPDP).
Документ предусматривает обмен отраслевой информацией, совместное продвижение продукции, развитие отраслевых стандартов, повышение квалификации специалистов и расширение доступа индонезийской продукции на рынки России и стран ЕАЭС.
В BPDP назвали соглашение стратегическим шагом, который позволит укрепить позиции индонезийской пальмовой промышленности на мировом рынке и расширить сеть международных партнерств.
Произведенные в Индонезии кокосовые и пальмовые масла востребованы на российском рынке, сообщал в мае первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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