Индонезия расширила поставки пальмового масла в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в сфере пальмового масла.

Подписан меморандум между Ассоциацией производителей пальмового масла Индонезии, Союзом производителей масложировой продукции России и Ассоциацией предприятий масложировой отрасли Евразийского экономического союза.

ДЖАКАРТА, 15 июл - РИА Новости. Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в сфере пальмового масла, предусмотрев новые возможности для поставок индонезийской продукции на российский и евразийский рынки, передает индонезийское агентство Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в сфере пальмового масла, предусмотрев новые возможности для поставок индонезийской продукции на российский и евразийский рынки, передает индонезийское агентство Antara

Соответствующий меморандум подписали Ассоциация производителей пальмового масла Индонезии (GAPKI), Союз производителей масложировой продукции России и Ассоциация предприятий масложировой отрасли Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ).

"Соглашение должно открыть новые возможности для поставок индонезийского пальмового масла и продукции его переработки на российский и евразийский рынки", - заявили в индонезийском агентстве по управлению фондом пальмового масла (BPDP).

Документ предусматривает обмен отраслевой информацией, совместное продвижение продукции, развитие отраслевых стандартов, повышение квалификации специалистов и расширение доступа индонезийской продукции на рынки России и стран ЕАЭС.

В BPDP назвали соглашение стратегическим шагом, который позволит укрепить позиции индонезийской пальмовой промышленности на мировом рынке и расширить сеть международных партнерств.