Индонезия расширила поставки пальмового масла в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в сфере пальмового масла.
- Подписан меморандум между Ассоциацией производителей пальмового масла Индонезии, Союзом производителей масложировой продукции России и Ассоциацией предприятий масложировой отрасли Евразийского экономического союза.
ДЖАКАРТА, 15 июл - РИА Новости. Индонезия и Россия договорились расширять сотрудничество в сфере пальмового масла, предусмотрев новые возможности для поставок индонезийской продукции на российский и евразийский рынки, передает индонезийское агентство Antara.
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"Соглашение должно открыть новые возможности для поставок индонезийского пальмового масла и продукции его переработки на российский и евразийский рынки", - заявили в индонезийском агентстве по управлению фондом пальмового масла (BPDP).
Документ предусматривает обмен отраслевой информацией, совместное продвижение продукции, развитие отраслевых стандартов, повышение квалификации специалистов и расширение доступа индонезийской продукции на рынки России и стран ЕАЭС.
В BPDP назвали соглашение стратегическим шагом, который позволит укрепить позиции индонезийской пальмовой промышленности на мировом рынке и расширить сеть международных партнерств.
Произведенные в Индонезии кокосовые и пальмовые масла востребованы на российском рынке, сообщал в мае первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.