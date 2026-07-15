Трехтонная бомба поразила здание с операторами БПЛА ВСУ в Херсоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трехтонная авиабомба поразила здание с операторами БПЛА ВСУ в Херсоне.
- Здание находилось в Корабельном районе и имело большое подвальное помещение, где располагался личный состав и хранились материальные средства.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Трехтонная авиабомба поразила здание с операторами БПЛА ВСУ в Херсоне, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Фугасная авиабомба весом в три тонны поразила здание с операторами БПЛА ВСУ в Корабельном районе. На объекте было большое подвальное помещение, где располагался личный состав, хранились материальные средства, производились запуски беспилотников", - рассказал собеседник агентства.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
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