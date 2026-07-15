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Группы СБУ прибыли под Купянск для "отлова" морпехов ВСУ, заявили силовики - РИА Новости, 15.07.2026
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Группы СБУ прибыли под Купянск для "отлова" морпехов ВСУ, заявили силовики

РИА Новости: группы СБУ прибыли под Купянск для "отлова" морпехов ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группы СБУ прибыли под Купянск для поиска морпехов из 35-й и 39-й бригад ВСУ, которые оставляют позиции.
  • За десять дней по пунктам временной дислокации бригад было нанесено более 70 ударов, в результате чего украинские морпехи потеряли более 80 человек и более сотни покинули позиции.
  • Сотрудники СБУ выгнали из домов две украинские семьи и заняли их «для удобства работы», а также дежурят на блокпостах, пытаясь задержать дезертиров.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группы СБУ прибыли под Купянск для "отлова" оставляющих позиции морпехов из 35-й и 39-й бригад ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ежедневные удары по пунктам временной дислокации 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ обратили в бегство оставшихся в живых. За десять дней по ним было нанесено более 70 ударов в лесных массивах в районе Моначиновки, Грушевки, Гусинки и Нечволодовки", - рассказал собеседник агентства.
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По его словам, украинские морпехи потеряли в этих селах Харьковской области более 80 человек, более сотни покинули позиции и бежали. Для поиска дезертиров в тыловой район, примерно за 20 километров от перечисленных сел, прибыли сотрудники украинских спецслужб.
"Для попытки остановить массовое бегство в Шевченковский район прибыла очередная группа СБУ из столицы", - рассказал собеседник.
Он добавил, что работа данной группы началась с того, что она выгнала из домов две украинских семьи и заняла их "для удобства работы". СБУ, по его словам, дежурит на блок постах, пытаясь задержать дезертиров.
Ранее в июле в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности за катастрофические потери в Харьковской области. Морпехи были переброшены под Купянск из Запорожья, где бригада находилась на относительно спокойном Приморском направлении.
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 3 июля доложил Владимиру Путину, что ВСУ несут значительные потери на купянском направлении, с 10 мая там уничтожены около 2,5 тысячи украинских военнослужащих.
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