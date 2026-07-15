Краткий пересказ от РИА ИИ Группы СБУ прибыли под Купянск для поиска морпехов из 35-й и 39-й бригад ВСУ, которые оставляют позиции.

За десять дней по пунктам временной дислокации бригад было нанесено более 70 ударов, в результате чего украинские морпехи потеряли более 80 человек и более сотни покинули позиции.

Сотрудники СБУ выгнали из домов две украинские семьи и заняли их «для удобства работы», а также дежурят на блокпостах, пытаясь задержать дезертиров.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Группы СБУ прибыли под Купянск для "отлова" оставляющих позиции морпехов из 35-й и 39-й бригад ВСУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Ежедневные удары по пунктам временной дислокации 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ обратили в бегство оставшихся в живых. За десять дней по ним было нанесено более 70 ударов в лесных массивах в районе Моначиновки, Грушевки, Гусинки и Нечволодовки", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, украинские морпехи потеряли в этих селах Харьковской области более 80 человек, более сотни покинули позиции и бежали. Для поиска дезертиров в тыловой район, примерно за 20 километров от перечисленных сел, прибыли сотрудники украинских спецслужб.

"Для попытки остановить массовое бегство в Шевченковский район прибыла очередная группа СБУ из столицы", - рассказал собеседник.

Он добавил, что работа данной группы началась с того, что она выгнала из домов две украинских семьи и заняла их "для удобства работы". СБУ, по его словам, дежурит на блок постах, пытаясь задержать дезертиров.

Ранее в июле в российских силовых структурах рассказали РИА Новости, что комбриг 39-й бригады морской пехоты ВСУ Богдан Пржегалинский снят с должности за катастрофические потери в Харьковской области. Морпехи были переброшены под Купянск из Запорожья, где бригада находилась на относительно спокойном Приморском направлении.