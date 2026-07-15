Физик рассказал, чего нельзя делать во время грозы

Краткий пересказ от РИА ИИ Во время грозы рекомендуется держаться подальше от открытых окон и не прикасаться к металлическим трубам, батареям отопления и проводам, предупредил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Самое безопасное укрытие в грозу — капитальное здание с громоотводом или автомобиль с металлическим кузовом.

Если гроза застала на открытой местности, нельзя ложиться на землю — лучше присесть на корточки, поставив ноги вместе, а также увеличить расстояние между людьми в группе до нескольких метров.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прикосновения к металлу и нахождение возле окон во время грозы опасны из-за риска удара током, предупредил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

"Во время грозы желательно держаться подальше от открытых окон, не прикасаться к металлическим трубам, батареям отопления и проводам, поскольку они могут стать частью пути распространения электрического тока", - сказал Юрасов "Газете.Ru"

По словам физика, самое безопасное укрытие в грозу - капитальное здание с громоотводом или автомобиль с металлическим кузовом. При этом опасно прятаться под одиноко стоящими деревьями, навесами с металлическими опорами, возле водоемов и линий электропередачи, отметил Юрасов.

Кроме того, специалист добавил, что если гроза застала на открытой местности, нельзя ложиться на землю - лучше присесть на корточки, поставив ноги вместе. Если рядом находится группа людей, между ними лучше увеличить расстояние до нескольких метров, подчеркнул Юрасов. Он также посоветовал соблюдать особую осторожность возле водоемов.