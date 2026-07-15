Физик рассказал, чего нельзя делать во время грозы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во время грозы рекомендуется держаться подальше от открытых окон и не прикасаться к металлическим трубам, батареям отопления и проводам, предупредил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
- Самое безопасное укрытие в грозу — капитальное здание с громоотводом или автомобиль с металлическим кузовом.
- Если гроза застала на открытой местности, нельзя ложиться на землю — лучше присесть на корточки, поставив ноги вместе, а также увеличить расстояние между людьми в группе до нескольких метров.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Прикосновения к металлу и нахождение возле окон во время грозы опасны из-за риска удара током, предупредил доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
"Во время грозы желательно держаться подальше от открытых окон, не прикасаться к металлическим трубам, батареям отопления и проводам, поскольку они могут стать частью пути распространения электрического тока", - сказал Юрасов "Газете.Ru".
Во Флориде из-за удара молнии погиб человек
4 июля, 05:49
По словам физика, самое безопасное укрытие в грозу - капитальное здание с громоотводом или автомобиль с металлическим кузовом. При этом опасно прятаться под одиноко стоящими деревьями, навесами с металлическими опорами, возле водоемов и линий электропередачи, отметил Юрасов.
Кроме того, специалист добавил, что если гроза застала на открытой местности, нельзя ложиться на землю - лучше присесть на корточки, поставив ноги вместе. Если рядом находится группа людей, между ними лучше увеличить расстояние до нескольких метров, подчеркнул Юрасов. Он также посоветовал соблюдать особую осторожность возле водоемов.
"Находиться на пирсе, рыбачить с удочкой или стоять рядом с металлическими ограждениями также не рекомендуется. Все эти объекты могут стать проводниками электрического разряда", - заключил физик.