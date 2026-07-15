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СК выясняет обстоятельства, при которых житель Урала получил срок в Греции - РИА Новости, 15.07.2026
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12:17 15.07.2026
СК выясняет обстоятельства, при которых житель Урала получил срок в Греции

СК выясняет обстоятельства, при которых житель Урала получил 125 лет в Греции

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следователи Челябинской области расследуют дело о мошенничестве и устанавливают обстоятельства, при которых местный житель уехал в другую страну, где получил срок.
  • В 2024 году Андрей ушел в гости к другу, а после сообщил об отъезде в Москву, а оттуда в Турцию.
  • В 2025-м выяснилось, что его задержали и арестовали в Греции.
  • СК проверяет информацию о причастности ранее судимого жителя Копейска к организации выезда граждан в Турцию и обеспечению их документами для работы там.
ЧЕЛЯБИНСК, 15 июл - РИА Новости. Следственные органы Челябинской области расследуют уголовное дело о мошенничестве и устанавливают обстоятельства, при которых местный житель уехал в другую страну, где был осужден, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Жительница региона Татьяна Кайзер рассказала РИА Новости, что в 2024 году ее брат Андрей ушел в гости к другу, а после сообщил об отъезде в Москву, а оттуда в Турцию. Позже он выходил на связь, сообщая, что у него все хорошо, но в 2025 году выяснилось, что в Греции его задержали и арестовали. Она уточнила, что брат в Челябинской области через друга познакомился с местным жителем, который предложил бесплатное обучение и трудоустройство в Турции по управлению катерами для катания туристов, он согласился и уехал.
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По данным СК РФ, следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). "Устанавливаются обстоятельства в рамках возбужденного уголовного дела", - сказала собеседница агентства.
В правоохранительных органах РИА Новости пояснили, что проверяется информация о причастности ранее судимого местного жителя, проживающего в Копейске, к организации выезда граждан в Турцию и обеспечению их документами для работы там.
По этим данным, житель Челябинской области Андрей Кайзер около двух лет назад прибыл в другую страну добровольно, но позже выяснилось, что его арестовали в Греции и назначили наказание в виде лишения свободы с общим сроком тюремного заключения 125 лет, с обязательным отбыванием наказания в течение 25 лет и штрафу в размере более 1 миллиона евро за нелегальную перевозку мигрантов.
В пресс-службе ГУМВД России по региону РИА Новости подтвердили, что в ОМВД России по Копейску 18 июня 2024 года поступило заявление от местной жительницы о том, что ее младший брат 2003 года рождения не выходит на связь в течение трех дней. Сотрудниками полиции по факту исчезновения было заведено розыскное дело и установлено, что молодой человек вылетел из "Шереметьево" в Турцию и заселился в отель в провинции Анталия. Спустя несколько дней он вышел на связь с матерью и сотрудниками полиции, сообщив, что противоправных действий в отношении него не совершается, просил прекратить его розыск, так как планирует вернуться в РФ, отметили в пресс-службе.
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