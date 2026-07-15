Смерть Грэма* вряд ли заслуживает сочувствия, заявила Захарова

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"О покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Что, кроме правды, можно еще сказать? Только то, что признанный в нашей стране террористом и экстремистом фигурант двух уголовных дел, заявлявший в ходе очередной поездки в Киев, что убийство русских, как он сказал, это "лучшая инвестиция", наверное, вряд ли заслуживает того, чтобы о его уходе из жизни мы могли сочувственно говорить", - сказала Захарова на брифинге.