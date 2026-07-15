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Смерть Грэма* вряд ли заслуживает сочувствия, заявила Захарова - РИА Новости, 15.07.2026
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18:17 15.07.2026
Смерть Грэма* вряд ли заслуживает сочувствия, заявила Захарова

Захарова: смерть призывавшего к убийству русских Грэма не заслуживает сочувствия

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
  • Он был автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России.
  • Мария Захарова заявила, что Грэм*, признанный в России террористом и экстремистом, вряд ли заслуживает сочувственного отношения.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Скончавшийся сенатор Линдси Грэм*, который призывал к убийству русских, называя это "лучшей инвестицией", вряд ли заслуживает сочувственного отношения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Офис Грэма* 12 июля сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Сенатор выступил автором законопроекта о введении США пошлин против импортеров нефти и газа из России и даже незадолго до смерти говорил, что не может умереть до тех пор, пока не примут новый санкционный документ.
«
"О покойниках либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Что, кроме правды, можно еще сказать? Только то, что признанный в нашей стране террористом и экстремистом фигурант двух уголовных дел, заявлявший в ходе очередной поездки в Киев, что убийство русских, как он сказал, это "лучшая инвестиция", наверное, вряд ли заслуживает того, чтобы о его уходе из жизни мы могли сочувственно говорить", - сказала Захарова на брифинге.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
СМИ: Грэм* перед смертью сделал заявление по российской нефти
12 июля, 14:04
 
В миреРоссияСШАКиевМария ЗахароваСанкции в отношении РоссииЛиндси Грэм*
 
 
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