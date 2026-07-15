Подросток, у которого в руках взорвалась граната, получил ожоги пальцев

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подросток, у которого в руках взорвалась страйкбольная граната в Москве, получил незначительные ожоги пальцев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

По его словам, несколько подростков кидали друг другу гранату, в какой-то момент она сдетонировала в руках у мальчика.