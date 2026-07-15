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Подросток, у которого в руках взорвалась граната, получил ожоги пальцев - РИА Новости, 15.07.2026
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18:17 15.07.2026
Подросток, у которого в руках взорвалась граната, получил ожоги пальцев

РИА Новости: подросток получил небольшие ожоги после взрыва гранаты в Москве

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве на Коломенской набережной у подростка в руках взорвалась страйкбольная граната.
  • Подросток получил незначительные ожоги пальцев.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Подросток, у которого в руках взорвалась страйкбольная граната в Москве, получил незначительные ожоги пальцев, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА Новости, что страйкбольная граната сдетонировала в руках у молодого человека на Коломенской набережной в Москве, врачи оказывают ему помощь.
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"Подросток получил незначительные ожоги пальцев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несколько подростков кидали друг другу гранату, в какой-то момент она сдетонировала в руках у мальчика.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве, сотрудниками ОМВД России по району Нагатинский затон организовано проведение проверки по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом.
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