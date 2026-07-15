В Москве в руках мужчины сдетонировала страйкбольная граната

Краткий пересказ от РИА ИИ На Коломенской набережной в Москве сдетонировала страйкбольная граната в руках у молодого человека.

Пострадавшего молодого человека сейчас лечат врачи.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Страйкбольная граната сдетонировала в руках у молодого человека на Коломенской набережной в Москве, он пострадал, врачи оказывают ему помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"На Коломенской набережной в руках у молодого человека сдетонировала страйбольная граната, он пострадал", - сказали в пресс-службе.