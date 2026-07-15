Рейтинг@Mail.ru
В Москве в руках мужчины сдетонировала страйкбольная граната - РИА Новости, 15.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 15.07.2026 (обновлено: 14:32 15.07.2026)
В Москве в руках мужчины сдетонировала страйкбольная граната

ГУМВД: в Москве в руках мужчины сдетонировала страйкбольная граната

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Коломенской набережной в Москве сдетонировала страйкбольная граната в руках у молодого человека.
  • Пострадавшего молодого человека сейчас лечат врачи.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Страйкбольная граната сдетонировала в руках у молодого человека на Коломенской набережной в Москве, он пострадал, врачи оказывают ему помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"На Коломенской набережной в руках у молодого человека сдетонировала страйбольная граната, он пострадал", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что в настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь.
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Самарская прокуратура рассказала, кто взорвал бутылку на детской площадке
3 июля, 10:10
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала