Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал слова Эммануэля Макрона о недопустимости завершения конфликта на Украине капитуляцией перед Россией "ахинеей".

Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией и высказался в пользу продолжения поддержки Киева.

Шеремет считает, что Макрон отвлекает французов от насущных проблем внутри страны грозными лозунгами.

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал ахинеей слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости завершения конфликта на Украине капитуляцией перед Россией.

"Самовлюбленный и лживый Макрон снова несет полную ахинею. Не исключаю, что эти бравадные заявления и агрессивный порыв связаны с огромными барышами, идущими мимо кассы, которые он заколачивает на крови мирных людей совместно с преступником Зеленским, выстраивая откровенно кривые коррупционные схемы, держа за дураков своих граждан", — сказал Шеремет.

По его словам, Макрон отвлекает французов грозными лозунгами и ищет врагов там, где их нет, лишь бы не говорить о насущных проблемах миграции, коррупции, казусах с безопасностью, внешнем долге и сложной экономической ситуации внутри своей страны.

Ранее президент Франции заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией, и высказался в пользу продолжения поддержки Киева.

В Москве не раз заявляли, что готовы идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.