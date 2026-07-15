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В Госдуме назвали ахинеей слова Макрона о капитуляции Украины - РИА Новости, 15.07.2026
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02:06 15.07.2026 (обновлено: 06:05 15.07.2026)
В Госдуме назвали ахинеей слова Макрона о капитуляции Украины

Шеремет назвал ахинеей слова Макрона о недопустимости капитуляции Украины

CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России / Автомобиль у здания Госдумы России
Автомобиль у здания Госдумы России - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы России /
Автомобиль у здания Госдумы России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал слова Эммануэля Макрона о недопустимости завершения конфликта на Украине капитуляцией перед Россией "ахинеей".
  • Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией и высказался в пользу продолжения поддержки Киева.
  • Шеремет считает, что Макрон отвлекает французов от насущных проблем внутри страны грозными лозунгами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в разговоре с РИА Новости назвал ахинеей слова президента Франции Эммануэля Макрона о недопустимости завершения конфликта на Украине капитуляцией перед Россией.
"Самовлюбленный и лживый Макрон снова несет полную ахинею. Не исключаю, что эти бравадные заявления и агрессивный порыв связаны с огромными барышами, идущими мимо кассы, которые он заколачивает на крови мирных людей совместно с преступником Зеленским, выстраивая откровенно кривые коррупционные схемы, держа за дураков своих граждан", — сказал Шеремет.
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По его словам, Макрон отвлекает французов грозными лозунгами и ищет врагов там, где их нет, лишь бы не говорить о насущных проблемах миграции, коррупции, казусах с безопасностью, внешнем долге и сложной экономической ситуации внутри своей страны.
Ранее президент Франции заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией, и высказался в пользу продолжения поддержки Киева.
В Москве не раз заявляли, что готовы идти по пути поиска переговорного решения украинского кризиса, опираясь на понимания, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите на Аляске, включая устранение первопричин конфликта в виде угроз национальной безопасности России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться.
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