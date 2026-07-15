Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик считает, что призыв экс-главы аппарата Минобороны Германии Нико Ланге усиливать давление на Крым и Калининградскую область является популистским высказыванием.
- По мнению Белика, Ланге пытается привлечь внимание и вернуться в политическую обойму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Призыв экс-главы аппарата Минобороны Германии Нико Ланге усиливать давление на Крым и Калининградскую область является лишь популистским высказыванием, чтобы привлечь к себе внимание, поделился мнением с РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
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"Отставной немецкий чиновник делает заведомо популистские и несбыточные предложения, пытаясь угрожать России. Ему, видимо, сильно хочется славы и возвращения обратно в политическую обойму", - сказал Белик.
Как показывает практика, отметил депутат, самыми яростными ораторами на Западе являются именно бывшие чиновники и министры.
"Ланге хоть и подливает масла в огонь, но маслице-то дрянное, огонь не разгорится, а вот внимание к себе привлечет. Так глядишь и возьмут обратно на какую-нибудь антироссийскую должность", - полагает Белик.