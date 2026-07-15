СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Призыв экс-главы аппарата Минобороны Германии Нико Ланге усиливать давление на Крым и Калининградскую область является лишь популистским высказыванием, чтобы привлечь к себе внимание, поделился мнением с РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.