Краткий пересказ от РИА ИИ Планируемое Германией наращивание вооружений приносит выгоду другим странам, прежде всего США, заявил депутат бундестага от АдГ Штеффен Котре.

По его мнению, в Германии не хватает производственных мощностей, поэтому часть закупок идет в США.

Значительная доля контрактов достается американским производителям из-за ориентации на стандарты НАТО и совместимость систем.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Планируемое Германией наращивание вооружений приносит выгоду другим странам, прежде всего США, заявил РИА Новости депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.

В Германии не хватает производственных мощностей, чтобы полностью удовлетворить возросший спрос на вооружения, поэтому часть закупок идет в США. Кроме того, закупки ориентированы на стандарты НАТО и совместимость систем, из за чего значительная доля контрактов достается американским производителям. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия, несмотря на стремление к большей военно-технической независимости, не собирается отказываться от американских систем вооружений в будущем.

"Поскольку немецкая оборонная промышленность не обладает необходимыми мощностями, другие государства, в первую очередь США, извлекают выгоду из запланированного наращивания вооружений. В этом смысле немецкие налогоплательщики платят за рабочие места в других государствах", - заявил Котре.

По его словам, уже по одному этому можно сделать вывод об ошибочности скоропалительного поворота к политике конфронтации со стороны немецких властей.

Исторически крупнейшие оборонные концерны ФРГ, такие как Rheinmetall или KNDS Deutschland, базируются на западе и юге страны, в то время как на востоке практически нет крупных военных производств. Таким образом, миллиардные оборонные госзаказы уходят преимущественно на заводы "старых" федеральных земель. Котре подтвердил, что неравенство в расходовании денег налогоплательщиков в Германии существует, но является наименьшей проблемой по сравнению с утечкой немецких денег за рубеж.

По мнению политика, обороноспособность и союзнический потенциал Германии должны быть восстановлены, но не любой ценой.

"Для этого потребуется 10 или 15 лет. Пока нет даже жизнеспособной концепции относительно того, куда, на какие виды вооружений и согласованные системы должны направляться средства. Мы имеем дело с безответственным и слепым акционизмом, который ничем не оправдан", - заключил Котре.