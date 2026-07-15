СМИ: более трети немцев считают возможным прямое участие Германии в войне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более трети немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет, сообщила газета Tagesspiegel.
- Почти 70 % опрошенных немцев больше не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в оборонных целях.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более трети немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.
Кроме того, согласно исследованию, в котором приняли участие 2500 человек в Германии, почти 70% опрошенных больше не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в оборонных целях.
Согласно результатам исследования, США больше не воспринимаются как надежный партнер: лишь половина немцев по-прежнему верит, что США окажут военную поддержку своим европейским партнерам в случае войны.
"Большинство немцев хотят большей независимости от США и требуют более сильной Европы" , - заявил партнер в PwC Germany Вольфганг Цинк.
Данные о датах проведения исследования и погрешности не приводятся.