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СМИ: более трети немцев считают возможным прямое участие Германии в войне - РИА Новости, 15.07.2026
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10:53 15.07.2026
СМИ: более трети немцев считают возможным прямое участие Германии в войне

Tagesspiegel: более трети немцев считают возможным прямое участие ФРГ в войне

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более трети немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет, сообщила газета Tagesspiegel.
  • Почти 70 % опрошенных немцев больше не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в оборонных целях.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Более трети немцев считают возможным прямое участие Германии в войне в ближайшие пять лет, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании PwC совместно с институтом изучения общественного мнения Civey.
Кроме того, согласно исследованию, в котором приняли участие 2500 человек в Германии, почти 70% опрошенных больше не исключают возможности приобретения европейского ядерного оружия в оборонных целях.
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Согласно результатам исследования, США больше не воспринимаются как надежный партнер: лишь половина немцев по-прежнему верит, что США окажут военную поддержку своим европейским партнерам в случае войны.
"Большинство немцев хотят большей независимости от США и требуют более сильной Европы" , - заявил партнер в PwC Germany Вольфганг Цинк.
Данные о датах проведения исследования и погрешности не приводятся.
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