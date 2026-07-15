В Госдуме предложили отменить увеличение лимита сверхурочной работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил отменить увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год.

Законопроект направлен на сохранение действующего лимита: не более 4 часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год для каждого работника.

Документом предлагается вернуть прежнюю редакцию норм Трудового кодекса, регулирующих продолжительность и оплату сверхурочной работы.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил отменить увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов, сохранив действующий лимит: не более 4 часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год для каждого работника.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект подготовлен в связи с ранее принятым федеральным законом, которым предусмотрено увеличение предельной продолжительности сверхурочной работы до 240 часов в год при условии закрепления такой возможности в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

"Законопроектом предлагается исключить указанные изменения, вернув действующую редакцию части шестой статьи 99, части первой статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации, а также признать утратившими силу изменения в статью 185.1 и новую статью 329.1 Трудового кодекса Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Инициатива предлагает сохранить действующий лимит сверхурочной работы: не более 4 часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год для каждого работника. Документом предлагается вернуть прежнюю редакцию норм Трудового кодекса, регулирующих продолжительность и оплату сверхурочной работы.

Также законопроект сохраняет действующий порядок оплаты: первые два часа - не менее чем в полуторном размере, последующие часы - не менее чем в двойном размере.

В беседе с РИА Новости Гусев отметил, что прежний лимит в 120 часов в год обеспечивает более справедливый баланс интересов работников и работодателей.