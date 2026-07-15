Биржевые цены на газ в Европе превысили $650 за тысячу кубометров

Краткий пересказ от РИА ИИ Биржевые цены на газ в Европе растут на 4,5%.

Показатель впервые с конца марта превысил отметку в 650 долларов за тысячу кубометров.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе в среду растут на 4,5%, показатель впервые с конца марта превысил отметку в 650 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи ICE.

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах ) открыли торги у отметки в 639,7 доллара (+2,4%). По состоянию на 16.16 мск показатель составлял 652,5 доллара (+4,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 624,6 доллара за тысячу кубометров.

Таким образом, цены на газ впервые с 30 марта превысили 650 долларов за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе начали расти 2 марта - в первый день торгов после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за все время конфликта в 853,7 доллара за тысячу кубометров они достигли 19 марта, когда крупнейший мировой производитель СПГ Катар резко сократил производство.

В результате средние биржевые цены на газ в Европе резко в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. За апрель они снизились на 14%, в мае - выросли на 5%, а в июне вновь снизились на 6%.