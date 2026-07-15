Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

«

"Полностью отказываться от черешни большинству людей не нужно, но некоторым стоит соблюдать осторожность. В первую очередь это касается людей с аллергией на черешню или другие косточковые плоды; с синдромом раздраженного кишечника - большое количество ягод может усилить вздутие и боли; в период обострения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта, когда врач рекомендует щадящую диету", - рассказала Федосьина.