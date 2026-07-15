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Врач рассказала, кому нельзя есть черешню - РИА Новости, 15.07.2026
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08:26 15.07.2026
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню

Гепатолог Федосьина: черешню нельзя есть при аллергии на косточковые плоды

© РИА Новости / Александр КовалевЧерешня на прилавке
Черешня на прилавке - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Александр Ковалев
Черешня на прилавке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление черешни стоит ограничить людям с аллергией на косточковые плоды.
  • Черешню следует употреблять с осторожностью при синдроме раздраженного кишечника и в период обострения некоторых заболеваний ЖКТ.
  • Людям с сахарным диабетом можно есть черешню, но важно учитывать ее количество в общем рационе.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Употребление черешни стоит ограничить при аллергии на косточковые плоды, людям с синдромом раздраженного кишечника и в период обострения некоторых заболеваний ЖКТ, сообщила РИА Новости гастроэнтеролог, гепатолог Европейского медицинского центра (EMC) Екатерина Федосьина.
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"Полностью отказываться от черешни большинству людей не нужно, но некоторым стоит соблюдать осторожность. В первую очередь это касается людей с аллергией на черешню или другие косточковые плоды; с синдромом раздраженного кишечника - большое количество ягод может усилить вздутие и боли; в период обострения некоторых заболеваний желудочно-кишечного тракта, когда врач рекомендует щадящую диету", - рассказала Федосьина.
Врач отметила, что людям с сахарным диабетом черешню можно есть, но важно учитывать ее количество в общем рационе и не употреблять сразу большие порции.
"Также не рекомендуется есть черешню натощак в очень большом количестве - это может усилить раздражение желудка и вызвать дискомфорт", - добавила собеседница агентства.
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