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Украина стала главным получателем немецкого оружия в 2026 году - РИА Новости, 15.07.2026
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19:47 15.07.2026
Украина стала главным получателем немецкого оружия в 2026 году

Минэкономики ФРГ: Украина стала главным получателем немецкого оружия в 2026 году

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги Германии, Украины и ЕС в Берлине
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Германии одобрили экспорт вооружений и военных товаров на сумму около 13,87 миллиарда евро в первом полугодии 2026 года.
  • Основной страной-получателем немецкого оружия стала Украина, для которой был одобрен экспорт военной продукции на сумму около 2,52 миллиарда евро.
  • В первую пятерку ключевых импортеров немецкой военной продукции вошли также США, Нидерланды, Чехия и Литва.
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Власти Германии одобрили в первом полугодии 2026 года экспорт вооружений и военных товаров на рекордную сумму около 13,87 миллиарда евро, при этом главным получателем немецкого оружия стал Киев, сообщает министерство экономики ФРГ.
"По предварительным данным, в первом полугодии 2026 года (Германией - ред.) были выданы разрешения на экспорт военной продукции на общую сумму около 13,87 миллиарда евро. Основной страной-получателем является Украина, для которой был одобрен экспорт военной продукции на общую сумму около 2,52 миллиарда евро", - говорится в отчете министерства на его официальном сайте.
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Уточняется, что большая часть из этой суммы в размере около 9,6 миллиарда евро пришлась непосредственно на боевое оружие, а еще порядка 4,3 миллиарда евро — на военное оборудование.
Помимо Киева, в первую пятерку ключевых импортеров немецкой военной продукции за отчетный период вошли США (1,64 миллиарда евро), Нидерланды (1,3 миллиарда), Чехия (1,23 миллиарда) и Литва (1,21 миллиарда). На шестой строчке расположился Израиль, объем одобренного экспорта для которого составил около 799 миллионов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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