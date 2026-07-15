Украина стала главным получателем немецкого оружия в 2026 году

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Германии одобрили экспорт вооружений и военных товаров на сумму около 13,87 миллиарда евро в первом полугодии 2026 года.

Основной страной-получателем немецкого оружия стала Украина, для которой был одобрен экспорт военной продукции на сумму около 2,52 миллиарда евро.

В первую пятерку ключевых импортеров немецкой военной продукции вошли также США, Нидерланды, Чехия и Литва.

БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Власти Германии одобрили в первом полугодии 2026 года экспорт вооружений и военных товаров на рекордную сумму около 13,87 миллиарда евро, при этом главным получателем немецкого оружия стал Киев, сообщает министерство экономики ФРГ.

"По предварительным данным, в первом полугодии 2026 года ( Германией - ред.) были выданы разрешения на экспорт военной продукции на общую сумму около 13,87 миллиарда евро. Основной страной-получателем является Украина , для которой был одобрен экспорт военной продукции на общую сумму около 2,52 миллиарда евро", - говорится в отчете министерства на его официальном сайте.

Уточняется, что большая часть из этой суммы в размере около 9,6 миллиарда евро пришлась непосредственно на боевое оружие, а еще порядка 4,3 миллиарда евро — на военное оборудование.

Помимо Киева, в первую пятерку ключевых импортеров немецкой военной продукции за отчетный период вошли США (1,64 миллиарда евро), Нидерланды (1,3 миллиарда), Чехия (1,23 миллиарда) и Литва (1,21 миллиарда). На шестой строчке расположился Израиль, объем одобренного экспорта для которого составил около 799 миллионов евро.