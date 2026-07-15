Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обеспокоен своими низкими рейтингами в опросах общественного мнения.
- Мерц считает, что если бы выборы состоялись сейчас, то правящая коалиция Германии не получила бы большинства голосов.
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения.
Более того, канцлер предположил, что если бы выборы состоялись сейчас, то нынешняя правящая коалиция Германии, в которую входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), не получила бы большинства голосов. Мерц добавил, что такой вариант развития событий его тяготит.
Отвечая вопрос о том, из каких ошибок он извлек для себя уроки, Мерц назвал себя обучающейся системой, которая каждый день учится чему-то новому.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу Мерца на посту немецкого канцлера, 82% выразили недовольство работой его кабинета министров.