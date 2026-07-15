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Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах - РИА Новости, 15.07.2026
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17:57 15.07.2026
Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах

Канцлер ФРГ Мерц заявил, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обеспокоен своими низкими рейтингами в опросах общественного мнения.
  • Мерц считает, что если бы выборы состоялись сейчас, то правящая коалиция Германии не получила бы большинства голосов.
БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения.
"Меня это беспокоит, и я пытаюсь понять причины этого", - заявил Мерц во время пресс-конференции в Берлине, комментируя замечание журналистки о неудовлетворенности большинства немцев его работой. Трансляцию вел телеканал ZDF.
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Более того, канцлер предположил, что если бы выборы состоялись сейчас, то нынешняя правящая коалиция Германии, в которую входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), не получила бы большинства голосов. Мерц добавил, что такой вариант развития событий его тяготит.
Отвечая вопрос о том, из каких ошибок он извлек для себя уроки, Мерц назвал себя обучающейся системой, которая каждый день учится чему-то новому.
Исследование социологического института Forsa ранее выявило, что 85% немцев негативно оценивают работу Мерца на посту немецкого канцлера, 82% выразили недовольство работой его кабинета министров.
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