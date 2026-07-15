Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах

Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обеспокоен своими низкими рейтингами в опросах общественного мнения.

Мерц считает, что если бы выборы состоялись сейчас, то правящая коалиция Германии не получила бы большинства голосов.

БЕРЛИН, 15 июл - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признался, что его беспокоят низкие рейтинги в опросах общественного мнения.

"Меня это беспокоит, и я пытаюсь понять причины этого", - заявил Мерц во время пресс-конференции в Берлине , комментируя замечание журналистки о неудовлетворенности большинства немцев его работой. Трансляцию вел телеканал ZDF

Более того, канцлер предположил, что если бы выборы состоялись сейчас, то нынешняя правящая коалиция Германии, в которую входят блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), не получила бы большинства голосов. Мерц добавил, что такой вариант развития событий его тяготит.

Отвечая вопрос о том, из каких ошибок он извлек для себя уроки, Мерц назвал себя обучающейся системой, которая каждый день учится чему-то новому.