Расчет FPV-дронов уничтожил антенну связи ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил антенну связи и управления БПЛА противника в лесополосе на сумском направлении.
- Уничтожение антенны ограничило возможности ВСУ по работе со своими БПЛА в зоне ответственности российских войск.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил антенну связи и управления БПЛА противника в лесополосе на сумском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Скоба.
"Во время дежурства обнаружили в лесополосе в Сумской области антенну связи противника. Незамедлительно ее уничтожили. Этим мы ограничили возможности ВСУ по работе со своими БПЛА в нашей зоне ответственности", - рассказал военнослужащий.