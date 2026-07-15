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Расчет FPV-дронов уничтожил антенну связи ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.07.2026
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Расчет FPV-дронов уничтожил антенну связи ВСУ в Сумской области

Расчет FPV-дронов "Севера" уничтожил антенну управления БПЛА в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожил антенну связи и управления БПЛА противника в лесополосе на сумском направлении.
  • Уничтожение антенны ограничило возможности ВСУ по работе со своими БПЛА в зоне ответственности российских войск.
КУРСК, 15 июл - РИА Новости. Расчет FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожил антенну связи и управления БПЛА противника в лесополосе на сумском направлении, сообщил РИА Новости начальник расчета БПЛА с позывным Скоба.
"Во время дежурства обнаружили в лесополосе в Сумской области антенну связи противника. Незамедлительно ее уничтожили. Этим мы ограничили возможности ВСУ по работе со своими БПЛА в нашей зоне ответственности", - рассказал военнослужащий.
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