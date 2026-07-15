Налоговая предъявила новое требование к Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ Налоговая инспекция предъявила Елене Блиновской новое требование о недоимке НДФЛ по вкладам за 2023 год в размере около 16 тысяч рублей.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Налоговая инспекция предъявила новое требование к Елене Блиновской по делу о банкротстве, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как рассказал источник агентства, речь идет о недоимке НДФЛ по вкладам блогера за 2023 год — около 16 тысяч рублей.

Требование управления ФНС по Кировской области рассмотрят без судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле.

В конце 2024-го Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества. С того момента в дело поступили заявления трех кредиторов: от ФНС — в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ — около 270 миллионов, от Сбербанка два требования — на восемь и 13 миллионов рублей.