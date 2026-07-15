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Налоговая предъявила новое требование к Блиновской - РИА Новости, 15.07.2026
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12:26 15.07.2026 (обновлено: 14:33 15.07.2026)
Налоговая предъявила новое требование к Блиновской

ФНС предъявила Блиновской новое требование на 16 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Елена Блиновская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Налоговая инспекция предъявила Елене Блиновской новое требование о недоимке НДФЛ по вкладам за 2023 год в размере около 16 тысяч рублей.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Налоговая инспекция предъявила новое требование к Елене Блиновской по делу о банкротстве, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как рассказал источник агентства, речь идет о недоимке НДФЛ по вкладам блогера за 2023 год — около 16 тысяч рублей.
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В конце 2024-го Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества. С того момента в дело поступили заявления трех кредиторов: от ФНС — в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ — около 270 миллионов, от Сбербанка два требования — на восемь и 13 миллионов рублей.
В марте прошлого года "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее обвинили в отмывании денег и незаконном обороте средств, при этом освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.

В октябре назначенный Блиновской срок лишения свободы снизили до четырех лет и шести месяцев.
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