Налоговая предъявила новое требование к Блиновской

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Налоговая инспекция предъявила Елене Блиновской новое требование о недоимке НДФЛ по вкладам за 2023 год в размере около 16 тысяч рублей.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Налоговая инспекция предъявила новое требование к Елене Блиновской по делу о банкротстве, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как рассказал источник агентства, речь идет о недоимке НДФЛ по вкладам блогера за 2023 год — около 16 тысяч рублей.
Требование управления ФНС по Кировской области рассмотрят без судебного заседания и вызова лиц, участвующих в деле.
В конце 2024-го Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации имущества. С того момента в дело поступили заявления трех кредиторов: от ФНС — в размере около 1,2 миллиарда рублей, от ВТБ — около 270 миллионов, от Сбербанка два требования — на восемь и 13 миллионов рублей.
В марте прошлого года "королеву марафонов" приговорили к пяти годам колонии общего режима со штрафом в размере миллиона рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Ее обвинили в отмывании денег и незаконном обороте средств, при этом освободили от наказания за неуплату налогов из-за срока давности. Также суд взыскал в доход государства имущество, арестованное по делу, и удовлетворил иск прокуратуры на 587 миллионов рублей.
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