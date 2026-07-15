В Московский зоопарк прибыли три птенца рыбного филина

Краткий пересказ от РИА ИИ В центр воспроизводства Московского зоопарка прибыли три птенца рыбного филина.

Птенцы проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под наблюдением специалистов.

Клички птенцов — Мостовая, Домосево и Серебряный ручей — связаны с названиями мест расположения гнезд на острове Кунашир.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три птенца рыбного филина прибыли в центр воспроизводства Московского зоопарка, они проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под наблюдением специалистов, сообщает зоосад.

"В рамках программы по сохранению рыбного филина в центр поступили три птенца одной из самых редких птиц мира. Сейчас филины проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под наблюдением специалистов. Пока не придумали окончательный вариант, клички птенцов - это названия месторасположения гнезд на острове Кунашир - Мостовая, Домосево и Серебряный ручей", - говорится в сообщении зоопарка в канале на платформе " Макс ".

Уточняется, что по прибытию птиц взвесили и предложили рыбу, несмотря на долгий путь и непривычную обстановку, аппетит у них был отличный.