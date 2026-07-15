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В Московский зоопарк прибыли три птенца рыбного филина - РИА Новости, 15.07.2026
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14:08 15.07.2026
В Московский зоопарк прибыли три птенца рыбного филина

В центр воспроизводства Московского зоопарка прибыли три птенца рыбного филина

© АГН "Москва" / Пресс-служба Московского зоопаркаПтенец рыбного филина в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Птенец рыбного филина в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© АГН "Москва" / Пресс-служба Московского зоопарка
Птенец рыбного филина в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центр воспроизводства Московского зоопарка прибыли три птенца рыбного филина.
  • Птенцы проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под наблюдением специалистов.
  • Клички птенцов — Мостовая, Домосево и Серебряный ручей — связаны с названиями мест расположения гнезд на острове Кунашир.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Три птенца рыбного филина прибыли в центр воспроизводства Московского зоопарка, они проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под наблюдением специалистов, сообщает зоосад.
"В рамках программы по сохранению рыбного филина в центр поступили три птенца одной из самых редких птиц мира. Сейчас филины проходят адаптацию в индивидуальных вольерах под наблюдением специалистов. Пока не придумали окончательный вариант, клички птенцов - это названия месторасположения гнезд на острове Кунашир - Мостовая, Домосево и Серебряный ручей", - говорится в сообщении зоопарка в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что по прибытию птиц взвесили и предложили рыбу, несмотря на долгий путь и непривычную обстановку, аппетит у них был отличный.
"В природе рыбных филинов осталось совсем мало. Мы работаем с птицами островной популяции, которая насчитывает всего 200 особей... Сейчас в центре 11 рыбных филинов", - подчеркивается в сообщении.
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