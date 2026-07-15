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Фидан заявит в Киеве о готовности принять переговоры, заявил источник - РИА Новости, 15.07.2026
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19:09 15.07.2026
Фидан заявит в Киеве о готовности принять переговоры, заявил источник

РИА Новости: Фидан подтвердит в Киеве готовность принять переговоры с Россией

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
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Фидан заявит в Киеве о готовности принять переговоры, заявил источник
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Украину 15–16 июля.
  • В ходе визита Фидан подтвердит готовность Турции предоставить площадку для переговоров России и Украины.
  • Министр подчеркнет необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения мира и заявит о недопустимости распространения конфликта на Черное море.
АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Киев подтвердит готовность Анкары вновь предоставить площадку для переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
Фидан посетит Украину 15-16 июля. В ходе визита его примет Владимир Зеленский. Также запланированы встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.
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"В ходе визита 15-16 июля будет вновь подтверждена готовность Турции собрать Россию и Украину за столом переговоров", - сказал собеседник агентства.
Министр подчеркнет необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира. Кроме того, он вновь заявит о недопустимости распространения конфликта на Черное море, важности обеспечения безопасности судоходства и сохранения региона как пространства мира, стабильности и сотрудничества.
Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры, а позднее при посредничестве Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. В последние месяцы турецкое руководство неоднократно заявляло о готовности вновь предоставить площадку для прямых переговоров сторон.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Источник: Турция продолжает контакты с Россией и Украиной
13 июля, 06:52
 
В миреТурцияУкраинаКиевХакан ФиданВладимир ЗеленскийРустем УмеровООНСаммит НАТО
 
 
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