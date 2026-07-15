Фидан заявит в Киеве о готовности принять переговоры, заявил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Украину 15–16 июля.

В ходе визита Фидан подтвердит готовность Турции предоставить площадку для переговоров России и Украины.

Министр подчеркнет необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения мира и заявит о недопустимости распространения конфликта на Черное море.

АНКАРА, 15 июл - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Киев подтвердит готовность Анкары вновь предоставить площадку для переговоров России и Украины, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.

Фидан посетит Украину 15-16 июля. В ходе визита его примет Владимир Зеленский. Также запланированы встречи с министром иностранных дел Андреем Сибигой, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

« "В ходе визита 15-16 июля будет вновь подтверждена готовность Турции собрать Россию и Украину за столом переговоров", - сказал собеседник агентства.

Министр подчеркнет необходимость продолжения дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира. Кроме того, он вновь заявит о недопустимости распространения конфликта на Черное море, важности обеспечения безопасности судоходства и сохранения региона как пространства мира, стабильности и сотрудничества.