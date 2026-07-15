VK Fest представил полную программу в Москве

Главный музыкальный фестиваль России VK Fest пройдёт на территории ВДНХ 18 и 19 июля. На нём выступят сотни артистов, инфлюенсеров и экспертов. Гостей ждут автограф-сессии с любимыми блогерами, лекторий, творческие, технологические и спортивные локации, большие семейные пространства, фотозоны и места для отдыха.

Фестиваль откроется в 11:00 и будет работать до 23:00.

VK Лекторий: звёзды кино, чемпионы и эксперты

В VK Лектории пройдут дискуссии с участием известных артистов, спортсменов и экспертов. Актрисы Екатерина Волкова, Лукерья Ильяшенко, Ника Здорик и Ева Смирнова вместе с блогером и певцом Романом Каграмановым поговорят о театре, киноиндустрии и том, что остаётся за кадром. Дизайнер Александр Арутюнов, fashion-инфлюенсер Карина Нигай, телеведущая Мария Миногарова и народный блогер Айгор обсудят с бьюти-блогером Катей Голден, кто задаёт правила в мире моды. Актёр Максим Матвеев расскажет о работе, жизни и киноиндустрии. Российские чемпионы, фигуристка Аделия Петросян и заслуженный тренер Даниил Глейхенгауз, обсудят Олимпийские игры.

Вратарь французского футбольного клуба ПСЖ Матвей Сафонов и его жена, инфлюенсер Марина Кондратюк, поговорят с журналистом Лаурой Джугелией о балансе между большим спортом и отношениями. Дизайнер Артемий Лебедев, руководитель проекта "Техпросвет" Евгений Плотников и команда электромобиля Атом расскажут о технологиях будущего.

В финале второго дня встретятся исполнители из разных поколений. Стас Пьеха, Жасмин, Ольга Серябкина, группа "Город 312" обсудят с руководителем VK Fest Зоей Новиковой, как меняется музыка в эпоху стриминга.

Музыкальная программа: секретные гости, шоу VK Мегамикс и новые имена

18 июля выступят Zivert, Boulevard Depo, навздохе, Сестрёнка, Rozalia, ТРАВМА, Дора, Markul, Татьяна Куртукова, АК-47 и TGK, UGLI, NANSI & SIDOROV, Tesla Boy, ГУДТАЙМС, мартин, Aarne & Big Baby Tape & Toxi$, Moreart, Катюша, Антоха МС, Ева Польна, Крыли, IOWA, osiwoy, Lida и JONY.

19 июля свои хиты исполнят t.A.T.u., GONE.Fludd, Вадим Самойлов / "Агата Кристи", пазнякс, ICEGERGERT, Zventa Sventanа, хмыров, MONA, Асия, Cheese People, Словетский, тима ищет свет, группа PIZZA, Nomad Punk, Слава КПСС, ПЛУТТО, Ульяна Мамушкина, Полка, ARUSTAMOV, OG Buda, SALUKI, CHEBANOV, XOLIDAYBOY, МОТ и LIL KRYSTALLL.

На Синей сцене выступят три секретных гостя — известные артисты, чьи имена не раскрываются до выхода на сцену.

В продажу поступили эксклюзивные билеты на балкон Белой сцены — зрители будут находиться в нескольких метрах над артистами.

На электронной сцене Радио Рекорд 18 июля пройдут сеты NEJTRINO, DJ BALDIN, KTO DJ ?, GLEB FILIPCHENKOW & NOEMY ABRANTES, JEAM BISCUIT & G-POL, DJ MEG & NERAK, SHAPOV и PODLESNOV B2B S.A.Y. 19 июля — ARIA FREDDA, FONAREV, ALEXANDER POPOV, DJ GROOVE, VOLAC, SWANKY TUNES, DJ KATYA GUSEVA. Поклонников электронной музыки тоже ждёт сюрприз: имя одного из хедлайнеров держится в секрете.

Во второй день фестиваля пройдёт шоу VK Мегамикс. Оно объединит на сцене артистов из разных поколений. Легенды российской эстрады исполнят свои главные хиты вместе со звёздами современной музыки. В лайнап вошли BLIZKEY, SERYABKINA, Жасмин, Банд'Эрос, HOLLYFLAME, Тима Белорусских, группы "Альянс", "Город 312", "Вирус", Артур Пирожков, Олег Газманов, Александр Серов, GORILLA GLU & LIL NAKU и другие. На шоу выступит один из секретных гостей фестиваля.

Синяя дорожка в этом году будет включать три зоны: светское дефиле, челленджи для звёзд и интервью с Алёной Блин. Знаменитости не будут знать, в какую зону попадут, — это решится случайным образом на фестивале.

Инфлюенсеры: выступления, автограф-сессии и совместные фото

Гости фестиваля встретятся с известными блогерами. В зоне инфлюенсеров 18 июля к зрителям выйдут Камиль Кикидо, АминKа, Артур Бабич, Без игрушек, Мария Янковская, Карина Мурашкина, Милана Хаметова, Маш Милаш, KARA KROSS, SteshOK, Луномосик, Наташа Гасанханова, Роман Каграманов, Сергей Бич и Люба Бич, ТРАВМА, AdrenalinHouse, Даник, Tamik, ROLDOZZZER + ЛПшка, Юлия Коваль, Утопия Шоу, ДимасБлог, Эдисон Перец, FixEye, Вадим Спириденков, Лёша Игазарян, ВЛАД А4, ГЛЕНТ, КОБЯКОВ, ДимасБлог и Аня Ищук.

19 июля гостей ждут Вики Шоу, Дима Масленников, АСЛАН ШУКАША, Газан, Карина Кагра, Мирослава и Злата Быковы, ЯН ТОПЛЕС, Полина Say и Айдар, Тёма Пименов, Ваша Маруся, Максим Лутчак, Марьяна Локель, Сабина Хайрова, Артемий Лебедев, Анна Немченко и Даниэль Вегас. Поклонники смогут взять у блогеров автографы, сфотографироваться и пообщаться с ними.

Зона "Семья": гигантские динозавры, батуты, мультгерои и пенная дискотека

На фестивале будут работать пространства фильмов "Последний богатырь. Колобок" и "Чебурашка 3". Вместе с Чебурашкой посетители поиграют с мячами-апельсинами и посоревнуются в слаломе, баскетболе и петанке. Также гости сфотографируются с огромным надувным Колобком и отдохнут в лаунж-зоне.

Студия анимационного кино "Мельница" пригласит малышей на горку в виде Лунтика и в кинетическую песочницу, удивит ростовыми куклами-мультгероями, запустит миллионы мыльных пузырей и проведёт творческие мастер-классы.

РОСМЭН предложит гостям сразиться на волчках в турнирах по Infinity Nado и посетить фотозону в стиле LOL, где можно будет почувствовать себя куклой внутри шара. АМ Праздники подготовит батутный комплекс, "поролоновый бум", зону для малышей до 5 лет, челленджи для подростков и рилс-зону для съёмки контента.

СТС Kids развернёт интерактивное пространство с героями "Трёх котов", "Отеля у Овечек" и "Царевен": гостей ждут квесты, мультфильмы, батуты, бассейны с шарами, головоломки, аквагрим и временные тату. В зоне студии You School можно будет снять хромакей-видео со сценами из известных фильмов, поучаствовать в мастер-классах по видеомонтажу и созданию эффектного контента. Москвариум пригласит собрать мини-экосистемы в колбе, расписать фигурки нерпы и дельфина.

По территории фестиваля будут ходить гигантские механические куклы-динозавры.

Спорт: от йоги до гоночных симуляторов

В большой спортивной зоне VK Fest можно познакомиться с разными видами спорта, встретиться с чемпионами и попробовать себя в активностях для любого уровня подготовки. Мой спортивный район построит городок "Выходи во двор" с атмосферой детства без гаджетов: гости займутся танцевальным фитнесом, йогой, растяжкой, ушу, зумбой. В зоне игровых видов спорта откроются площадки для бадминтона с мишенями, квадроволейбола, панна-футбола, квадро-пинг-понга, баскетбольных крестиков-ноликов и упражнений на баланс-бордах. Ассоциация гольфа России установит девять дорожек для мини-гольфа с турнирами и семейным зачётом.

Движение Battle проведёт дэнс-баттлы среди танцоров из 40 городов — победителей определят гости фестиваля. Спортивный портал "Чемпионат" представит зону интервью и автограф-сессий со звёздами спорта. Все желающие посетят футбольный тир, поиграют в сабсоккер, кикер и PlayStation 5.

На площадке Олимпийского комитета России гости пройдут спортивные челленджи, встречи с олимпийскими чемпионами и их наставниками. Под эгидой ОКР спортивные федерации представят активности, посвящённые фехтованию, санному спорту, бобслею, гандболу и дзюдо, предложат настольный теннис и лазерный тир.

Творчество: живопись, джаз и древние ремёсла

Гостей фестиваля будут ждать десятки мастер-классов на любой вкус, локации для рисования, лепки и технологического искусства. Кремль в Измайлово воссоздаст атмосферу русских забав: дети и взрослые будут перетягивать канат и соревноваться в забегах на игрушечных лошадках. Любителей старины пригласят сыграть в древнерусские крестики-нолики и научиться изготавливать оберег из лыка.

Развлечения: фокусы, лазертаг и музыкальное лото

МУЗЛОТО проведёт музыкальные игры и конкурсы на знание хитов. Лига Миров пригласит сыграть в лазертаг. GAMEINGAME предложит более 30 популярных деревянных игр. SPEEDCUBES.RU покажет музей головоломок, мастер-класс по сборке кубика Рубика. А ещё представит робота, который собирает кубик быстрее человека, и откроет зону спортивного спидкубинга.

Музей магии пригласит на шоу фокусника и мастер-классы, разыграет призы. Шоу "Два дивана" подготовит для посетителей командные игры с необычными заданиями, а "Смузи" — быстрые музыкальные квизы. На фестивале пройдут мастер-классы по лепке из глины и созданию ковриков. Школа "Баланс" научит жонглированию.

Рекордиум предложит поиграть в настольный футбол, аэробаскетбол, проверить комнату крика и измерить силу удара молотом. Soda и Britva сделают гостям экспресс-укладки. MA AND MI привезёт ретромобиль и бассейн с шариками и призами.

Зона видеоигр: раритетные игры и новые релизы

"Мир танков" развернёт стенд с 20 компьютерами, где можно будет поучаствовать в боях, а потом обменять полученные очки на мерч. Стримеры прокомментируют бои в прямом эфире. Tanks Blitz предложит поиграть на планшетах в уютной зоне с пуфами. M.Game пригласит гостей оценить новинки и хиты: 007 First Light, Forza Horizon 6, Gothic, Assassin’s Creed Black Flag Resynced и другие игры.

В шатре ретровидеоигр представят 10 компьютеров с классикой игр из нулевых и LAN-баталиями "монитор к монитору" в Counter-Strike 1.5. Музей видеоигр Ретропод покажет 10 классических настольных и портативных приставок: Dendy, Sega, Game Boy и другие легенды.

В зоне "Других Миров" можно будет сразиться с друзьями в командных

Технологии: медицина, авиация и искусственный интеллект

В научно-технологической зоне VK Fest презентуют современные разработки из разных сфер. Пироговский университет развернёт лабораторию, где можно будет лучше узнать себя через психологические эксперименты. Ещё гостям предложат изучить структуру человеческого организма через микроскопы и попробовать себя в роли хирурга: сделать мини-операцию с лапароскопом.

Futurione откроет футуристичную зону с огромным светящимся Hypercube-порталом и 3D-картинами. Посетители смогут получить AI-предсказание, создать digital-арт, пройти тест и получить подарки. Московский авиационный институт представит макеты летательных аппаратов и двигателей, научные интерактивы, викторины и розыгрыши. Гости сыграют в настольного "Айти-крокодила" и VR-прятки — бродилку по МКС от студентов МАИ. На площадке "Атом" посетители познакомятся с первым российским серийным электромобилем. Navio проведёт игры прямо на лобовом стекле беспилотного тягача.

Лаборатория NexTouch представит интерактивные экраны и панели. На стенде фонда "Шаги" можно будет сдать анализ крови и проверить здоровье. Сколтех проведёт научный квиз и познакомит с новыми технологиями. Стенд Моспрома покажет достижения столичной промышленности: можно будет собрать мини-модель спутника и автономного робота-доставщика, познакомиться с основами космической инженерии и промышленной роботизации, посмотреть зрелищные физические эксперименты.

Косплей: дефиле, гик-викторины и фандом-вселенные

На сцене состоится зрелищное шоу-дефиле и конкурс косплея. В перерывах — гик-викторины и "Угадай мелодию" по культовым фильмам, играм и аниме.

На стенде "Фоллаут" гости окунутся в атмосферу любимых постапокалиптических вселенных — с боями на арене, духовым тиром и твистером. Стенд "Baldur`s Gate" по вселенной "Забытые Королевства" встретит тематическими декорациями и любимыми персонажами. Посетители примут участие в карточной игре на запоминание "Магическая дуэль". Желающие пройдут настольную адаптацию по мотивам второго акта Baldur's Gate 3 "Вызов Шар".

Стенд "Доктор Кто" предложит гостям пройти квест и стать кандидатами в Агенты Времени. "Зов Ктулху" организует интерактивы: магнитную рыбалку, лабиринт для детей, игры с карточками на знание вселенной Лавкрафта.

Стенды VK: знакомства, предсказания от "Натальной карты" и тренировки со звёздами

На стендах продуктов VK пройдут тематические активности. В зоне VK Знакомств можно будет поучаствовать в быстрых свиданиях, разместить своё фото и попытаться встретить пару на фестивале. VK Музыка откроет спортивную зону групповых тренировок с артистами: сайкл с MONA, SERYABKINA и Dimma Urih, шахматы с Lida, музыкальные интерактивы с Минаевой, мартином, Tesla Boy и другими.

VK Видео предложит "Натальную карту" с предсказаниями, аниме-зону, киберспорт, игры и проект "Стань звездой VK Видео" с призами. Гости смогут участвовать в розыгрыше билетов на съёмки топовых шоу, пройти интерактивы и получить эксклюзивный мерч. VK Fest запустит традиционный интерактивный квест по площадке: пройти его можно будет с помощью приложения фестиваля.

Медиа: бассейн с призами, ТВ-студия и журналистские мастер-классы

Издание ВЕДЫ откроет интерактивную зону с пуфиками и юртой. Super.ru установит аттракцион-хваталку: гости будут подниматься над бассейном и ловить призы. Телеканал МИР развернёт ТВ-студию, радиоточку и локацию с образовательными активностями. Журналисты проведут мастер-классы по ораторскому мастерству, технике речи и съёмкам контента.

Фудкорт: неклассический стритфуд и кухни разных стран

Гостей ждёт широкий выбор стритфуда и безалкогольных напитков. Можно будет попробовать блюда корейской, мексиканской, кубинской, узбекской, итальянской и русской кухни. Рестораны представят необычные варианты уличной еды: хот-доги с рваным мясом, белорусские драники, сытные кульки.

Чтобы принести на фестиваль специальное питание для ребёнка, рекомендуется взять с собой подтверждающую справку от врача.