Фестиваль "Две реки" состоится в Москве 19 июля

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Фестиваль "Две реки" пройдет 19 июля в Парке искусств "Музеон" и акватории Москвы-реки, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы — организатора мероприятия.



Программа будет разделена на две площадки. В акватории Москвы-реки, на участке от памятника Петру I до Крымского моста, состоятся заезды по академической гребле с участием профессиональных спортсменов, студенческих и любительских команд, а также соревнования на лодках классов "Дракон" и "Викинг".



По данным организаторов, в рамках фестиваля планируется установить мировые рекорды по максимальному количеству спортсменов, одновременно выступающих в акватории в дисциплинах гидрофлай, фристайл, мотосерф и ранэбаут, а также поднять над водой флаг России с участием чемпионов страны по гидрофлаю.



Вторая площадка разместится в Парке искусств "Музеон". Здесь пройдут мастер-классы по катанию на сапбордах, показательные выступления по гидрофлаю, а также будут работать интерактивные зоны для посетителей.



Музыкальную программу откроет выступление группы 5sta Family, а завершит фестиваль концерт JONY на плавучей сцене-барже, расположенной на Москве-реке.



Ведущими фестиваля станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев.



Вход на фестиваль свободный. Мероприятие проводится в рамках проекта "Лето в Москве".