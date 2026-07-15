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Фестиваль "Две реки" состоится в Москве 19 июля - РИА Новости, 15.07.2026
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19:55 15.07.2026
Фестиваль "Две реки" состоится в Москве 19 июля

Фестиваль "Две реки" пройдет на двух площадках в Москве 19 июля

© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города МосквыУчастники фестиваля "Две реки"
Участники фестиваля Две реки - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента спорта города Москвы
Участники фестиваля "Две реки"
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Фестиваль "Две реки" пройдет 19 июля в Парке искусств "Музеон" и акватории Москвы-реки, сообщает пресс-служба Департамента спорта города Москвы — организатора мероприятия.

Программа будет разделена на две площадки. В акватории Москвы-реки, на участке от памятника Петру I до Крымского моста, состоятся заезды по академической гребле с участием профессиональных спортсменов, студенческих и любительских команд, а также соревнования на лодках классов "Дракон" и "Викинг".

По данным организаторов, в рамках фестиваля планируется установить мировые рекорды по максимальному количеству спортсменов, одновременно выступающих в акватории в дисциплинах гидрофлай, фристайл, мотосерф и ранэбаут, а также поднять над водой флаг России с участием чемпионов страны по гидрофлаю.

Вторая площадка разместится в Парке искусств "Музеон". Здесь пройдут мастер-классы по катанию на сапбордах, показательные выступления по гидрофлаю, а также будут работать интерактивные зоны для посетителей.

Музыкальную программу откроет выступление группы 5sta Family, а завершит фестиваль концерт JONY на плавучей сцене-барже, расположенной на Москве-реке.

Ведущими фестиваля станут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев.

Вход на фестиваль свободный. Мероприятие проводится в рамках проекта "Лето в Москве".
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