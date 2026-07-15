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Федоров может возглавить "Укроборонпром", пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2026
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22:50 15.07.2026
Федоров может возглавить "Укроборонпром", пишут СМИ

Федоров после отставки с поста главы МО Украины может возглавить "Укроборонпром"

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМихаил Федоров
Михаил Федоров - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Михаил Федоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Федоров после отставки с поста министра обороны Украины может возглавить концерн «Укроборонпром».
  • Новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко.
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Михаил Федоров после отставки с поста министра обороны Украины может возглавить концерн "Укроборонпром", сообщил украинский "24 канал" со ссылкой на источники.
В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новым министром обороны Украины вместо Михаила Федорова может стать нынешний глава МВД Игорь Клименко. По словам парламентария, Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы военкоматов. Ранее гендиректор госконцерна "Укроборонпром" Герман Сметанин после взрыва на складе с оружием в Вишневом в Киевской области заявил, что уходит в отставку.
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"Федоров может возглавить "Укроборонпром". Этот вопрос еще обсуждается, окончательного решения сейчас нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг. По его словам, премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.
Гендиректор госконцерна Укроборонпром Герман Сметанин - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Гендиректор "Укроборонпрома" заявил об отставке
14 июля, 15:47
 
УкраинаКиевская областьМихаил ФедоровИгорь КлименкоВладимир ЗеленскийУкроборонпромВерховная Рада УкраиныНафтогаз Украины
 
 
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