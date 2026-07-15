Федоров может возглавить "Укроборонпром", пишут СМИ

"Федоров может возглавить "Укроборонпром". Этот вопрос еще обсуждается, окончательного решения сейчас нет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.

Зеленский 12 июля заявил о намерении обновить состав кабмина и сменить Юлию Свириденко на посту премьера страны. Позже Свириденко подтвердила свою отставку. Парламент Украины 14 июля уволил ее, что повлекло отставку всего кабмина. Железняк сообщал, что назначение нового главы правительства запланировано на четверг. По его словам, премьером с наиболее высокой вероятностью станет глава "Нафтогаза Украины" Сергей Корецкий.