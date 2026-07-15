ФАС возбудила дело против "Русала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело против «Русала» за неисполнение предупреждения.
- «Русал» не изменил условия договоров на поставку алюминия, завышая цены для российских потребителей.
- В случае подтверждения нарушения на группу «Русал» может быть наложен оборотный штраф.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело против "Русала" за неисполнение предупреждения, компания не изменила условия договоров на поставку алюминия, завышая цены для российских потребителей, сообщило ведомство.
В марте ФАС выдала предупреждение "Русалу", согласно которому группа до 30 апреля должна была изменить условия договоров на поставку алюминия в связи с завышением цен внутри России. Затем ведомство продлило срок до 29 мая, а в начале июня дало алюминиевому производителю еще месяц для исполнения предупреждения и заявило, что больше продлевать этот срок не планирует.
"Компания не исполнила предупреждение службы… В связи с этим ФАС России возбудила в отношении компании антимонопольное дело по признакам навязывания невыгодных условий российским переработчикам. В случае подтверждения нарушения на группу "Русал" может быть наложен оборотный штраф", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 2025 году с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рекомендовала алюминиевому производителю с учетом его доминирующего положения на рынке разработать торгово-сбытовую политику – ее компания до сих пор не приняла, отмечается в релизе.