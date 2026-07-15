ФАС возбудила дело против "Русала"

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила антимонопольное дело против "Русала" за неисполнение предупреждения, компания не изменила условия договоров на поставку алюминия, завышая цены для российских потребителей, сообщило ведомство.

Кроме того, в 2025 году с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства ФАС рекомендовала алюминиевому производителю с учетом его доминирующего положения на рынке разработать торгово-сбытовую политику – ее компания до сих пор не приняла, отмечается в релизе.