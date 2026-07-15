Европа наращивает военный потенциал по опасному сценарию, заявила Жданова

ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Наращивание военного потенциала Европы происходит по максимально опасному сценарию, с опорой на ремилитаризацию ФРГ, заявила глава делегации РФ в Вене Юлия Жданова.

По ее словам, уже не скрывается, что такой курс продиктован желанием во что бы то ни стало гарантировать ЕС заметную роль в международных делах и "перезапустить" истощенную промышленность ЕС.