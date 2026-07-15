Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава делегации РФ в Вене Юлия Жданова заявила, что наращивание военного потенциала Европы происходит по максимально опасному сценарию.
- По словам Ждановой, такой курс продиктован желанием гарантировать ЕС заметную роль в международных делах и «перезапустить» истощенную промышленность ЕС.
ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Наращивание военного потенциала Европы происходит по максимально опасному сценарию, с опорой на ремилитаризацию ФРГ, заявила глава делегации РФ в Вене Юлия Жданова.
"Реализуемое в настоящий момент наращивание военного потенциала Европы идет по максимально опасному сценарию, с опорой на ремилитаризацию Германии и отказ от базовых принципов мирного сосуществования", - сказала Жданова, выступая на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.
По ее словам, уже не скрывается, что такой курс продиктован желанием во что бы то ни стало гарантировать ЕС заметную роль в международных делах и "перезапустить" истощенную промышленность ЕС.