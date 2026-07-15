Аналитик прокомментировал решение Болгарии выйти из "коалиции желающих"

Краткий пересказ от РИА ИИ Болгария заявила о намерении выйти из «коалиции желающих» по Украине.

Турецкий аналитик Ниджат Сезгин считает, что европейские страны начинают осознавать бесперспективность дальнейшего финансирования Украины на фоне военного преимущества России.

Эксперт полагает, что решение Болгарии может стать примером для других европейских стран, где растет дискуссия о расходах на поддержку Украины и необходимости поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Намерение Болгарии выйти из "коалиции желающих" по Украине свидетельствует о растущем понимании в Европе бесперспективности дальнейшего финансирования Киева на фоне безоговорочного военного преимущества России, заявил РИА Новости турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил во вторник премьер-министр республики Румен Радев , чьи слова передает Bloomberg.

"Решение Софии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество", — сказал собеседник агентства.

По словам эксперта, заявление болгарской стороны отражает изменение подходов части европейских государств к украинскому конфликту. Он считает, что в ряде европейских столиц все чаще оценивают не только политические, но и экономические последствия дальнейшей поддержки Киева.

Сезгин отметил, что безоговорочное военное преимущество России делает все менее вероятным достижение целей, на которые рассчитывали сторонники дальнейшего финансирования Украины. По его оценке, именно поэтому в Европе усиливаются дискуссии о целесообразности продолжения такой политики.

Эксперт также выразил мнение, что решение Болгарии может стать примером для других стран Европы, где растет общественная и политическая дискуссия о расходах на поддержку Украины и необходимости поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.

В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.