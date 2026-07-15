Аналитик прокомментировал решение Болгарии выйти из "коалиции желающих"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Болгария заявила о намерении выйти из «коалиции желающих» по Украине.
- Турецкий аналитик Ниджат Сезгин считает, что европейские страны начинают осознавать бесперспективность дальнейшего финансирования Украины на фоне военного преимущества России.
- Эксперт полагает, что решение Болгарии может стать примером для других европейских стран, где растет дискуссия о расходах на поддержку Украины и необходимости поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Намерение Болгарии выйти из "коалиции желающих" по Украине свидетельствует о растущем понимании в Европе бесперспективности дальнейшего финансирования Киева на фоне безоговорочного военного преимущества России, заявил РИА Новости турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.
Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил во вторник премьер-министр республики Румен Радев, чьи слова передает Bloomberg.
"Решение Софии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество", — сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, заявление болгарской стороны отражает изменение подходов части европейских государств к украинскому конфликту. Он считает, что в ряде европейских столиц все чаще оценивают не только политические, но и экономические последствия дальнейшей поддержки Киева.
Сезгин отметил, что безоговорочное военное преимущество России делает все менее вероятным достижение целей, на которые рассчитывали сторонники дальнейшего финансирования Украины. По его оценке, именно поэтому в Европе усиливаются дискуссии о целесообразности продолжения такой политики.
Эксперт также выразил мнение, что решение Болгарии может стать примером для других стран Европы, где растет общественная и политическая дискуссия о расходах на поддержку Украины и необходимости поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.