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Аналитик прокомментировал решение Болгарии выйти из "коалиции желающих" - РИА Новости, 15.07.2026
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08:54 15.07.2026
Аналитик прокомментировал решение Болгарии выйти из "коалиции желающих"

Аналитик Сезгин: военное преимущество России меняет позицию Европы по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Болгарии и ЕС
Флаги Болгарии и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Болгария заявила о намерении выйти из «коалиции желающих» по Украине.
  • Турецкий аналитик Ниджат Сезгин считает, что европейские страны начинают осознавать бесперспективность дальнейшего финансирования Украины на фоне военного преимущества России.
  • Эксперт полагает, что решение Болгарии может стать примером для других европейских стран, где растет дискуссия о расходах на поддержку Украины и необходимости поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.
АНКАРА, 15 июл – РИА Новости. Намерение Болгарии выйти из "коалиции желающих" по Украине свидетельствует о растущем понимании в Европе бесперспективности дальнейшего финансирования Киева на фоне безоговорочного военного преимущества России, заявил РИА Новости турецкий аналитик, глава Центра изучения кризисов в Европе Ниджат Сезгин.
Болгария больше не будет участвовать в "коалиции желающих", заявил во вторник премьер-министр республики Румен Радев, чьи слова передает Bloomberg.
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"Решение Софии говорит о том, что европейские страны начинают осознавать: дальнейшее финансирование Украины — это деньги, которые не изменят ситуацию на поле боя. У России безоговорочное военное преимущество", — сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, заявление болгарской стороны отражает изменение подходов части европейских государств к украинскому конфликту. Он считает, что в ряде европейских столиц все чаще оценивают не только политические, но и экономические последствия дальнейшей поддержки Киева.
Сезгин отметил, что безоговорочное военное преимущество России делает все менее вероятным достижение целей, на которые рассчитывали сторонники дальнейшего финансирования Украины. По его оценке, именно поэтому в Европе усиливаются дискуссии о целесообразности продолжения такой политики.
Эксперт также выразил мнение, что решение Болгарии может стать примером для других стран Европы, где растет общественная и политическая дискуссия о расходах на поддержку Украины и необходимости поиска дипломатических путей урегулирования конфликта.
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В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее вдохновителями стали Великобритания и Франция. В январе лидеры объединения подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине после заключения мирного соглашения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал "коалицию желающих" подстрекателями войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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