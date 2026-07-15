Вчера из "коалиции желающих", которую Дмитрий Песков назвал "коалицией подстрекателей войны", вышла Болгария. Там не хотят тратить деньги и ресурсы на разжигание украинского конфликта. Однако на этом запасы европейского благоразумия были исчерпаны: в то же самое время в коалицию влились Северная Македония и наша ближайшая соседка — бывшая Молдавская ССР.

Да, выглядит это комично: самые нищие страны постсоветского пространства присоединились к прибалтийским тиграм и грозят России стратегическим поражением. Однако за спиной у этих нищебродов стоят богатейшие государства Европы. На встрече "коалиции желающих" в Париже они рассказали, как именно собираются победить Россию.

Хромая утка Эммануэль Макрон заявил, что случае прекращения огня между Россией и Украиной на территорию б. УССР тут же войдут так называемые многонациональные силы за Украину. Ну то есть приедут натовцы и оккупируют всю украинскую территорию, спасибо большое. А пока они будут проводить постоянные учения и слаживание вдоль границ России. Чтобы в случае чего сразу войти и остаться.

Еще Макрон пообещал дать киевским лицензию на производство перехватчика Aster, управляемых бомб AASM, а также ракеты SCALP. Нам она лучше известна под названием Storm Shadow. Именно эти франко-британские ракеты летели по многострадальному городу-герою Севастополю.

Англичане подбросили в общак коалиции деньжат: по их словам, они обеспечат Киеву 150 тысяч дронов с искусственным интеллектом. Потомок недобитых фашистов канцлер Мерц профинансирует еще 50 тысяч дронов. Наступательное оружие для Украины будет производиться на немецких заводах, но подавать это будут как "коллаборацию".

Главной и абсолютно нерешаемой проблемой для Киева являются ракеты для Patriot. Вернее, их отсутствие. Лицензия на их производство, обещанная Трампом Зеленскому, ничем не поможет. Германия уже пятый год пытается произвести эти ракеты по лицензии, но даже у немцев пока ничего не вышло. Свои ракеты союзники давать Киеву не хотят — самим не хватает. Только что о полной остановке поставок оружия Украине объявили поляки.

А за американскими оригиналами очередь на годы вперед. Причем новый раунд американской агрессии в Иране делает эти ракеты еще большим дефицитом — впору занимать очередь с утра, писать номер на ладошке и кричать "По две штуки в одни руки!"

В утешение Киеву пообещали систему ПРО Freya — это концептуальный аналог израильского "Железного купола". Однако с ним одна засада — его не существует в природе. Заявленные как дешевые аналоги Patriot противоракеты Freya находятся пока на стадии разработки и распила инвестиций. Их вполне может постичь участь совместного проекта Франции и Германии по созданию истребителя шестого поколения — бедолагу абортировали после нескольких лет разговоров, откатов и распилов.

Однако тренд на войну коалиция заявила громко. Если любым прекращением огня они хотят воспользоваться, чтобы оккупировать Украину, то России такие варианты даром не нужны. Хотите воевать — потом не жалуйтесь.

Удивительные люди, конечно, эти евроястребы. Все последние месяцы они, словно Тузик грелку, трепали тему переговоров с Россией. Искали переговорщиков, спорили о том, кто возглавит процесс, выдвигали требования, степенью бредовости напоминающие выставку "Творчество душевнобольных".

Однако Россия, не обращая внимания на это отвлекающее бормотание, продолжала методично делать свою боевую работу. День и ночь выносились производственные мощности в Киеве и портовая инфраструктура в Одессе. Уничтожались заводы, где делали дроны, и военные аэродромы. Горели заправки на всем протяжении от Харькова до Днепропетровска.

Вполне понятно, что евронегодяи используют тему переговоров лишь для давления на Москву, пытаясь загнать ее в нехитрую ловушку: либо теряйте военное преимущество, либо мы выставим вас поджигателями войны.

Но на эту жалкую разводку никто не повелся. Из Кремля прозвучало, что переговоры вполне возможны и Россия от них не отказывается. А наши военные тем временем продолжили свое наступление и нанесение ударов по всей территории Украины. Они продолжат это делать дальше (тем более что украинская ПВО практически приказала долго жить) и не остановятся ни перед чем.