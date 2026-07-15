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Вулканолог рассказал, почему Этна на Сицилии извергается все чаще - РИА Новости, 15.07.2026
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06:08 15.07.2026
Вулканолог рассказал, почему Этна на Сицилии извергается все чаще

Виккаро: активность вулкана Этна связана с изменением процесса перемещения магмы

© AP Photo / Salvatore AllegraИзвержение вулкана Этна на острове Сицилия
Извержение вулкана Этна на острове Сицилия - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Salvatore Allegra
Извержение вулкана Этна на острове Сицилия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние 15 лет активность вулкана Этна на Сицилии стала более интенсивной по сравнению с предыдущими периодами.
  • Изменение активности связано с особенностями переноса магмы во внутренних частях вулкана.
  • В июне 2026 года началось постепенное возобновление активности на вершинных кратерах Этны, в частности в кратере Вораджине.
РИМ, 15 июл – РИА Новости. Активность вулкана Этна на Сицилии за последние 15 лет стала более интенсивной по сравнению с предыдущими периодами, что связано с изменением процессов перемещения магмы внутри вулкана, рассказал РИА Новости президент Итальянской ассоциации вулканологии, профессор геохимии и вулканологии университета Катании Марко Виккаро.
"За последние 15 лет такой тип извержений в районе вершинных кратеров стал происходить чаще, чем в прошлом. Это связано с особенностями переноса магмы во внутренних частях вулкана: сейчас магма легче поступает из глубоких зон к вершине, не задерживаясь надолго в промежуточных и поверхностных резервуарах питающей системы", - сказал Виккаро.
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По его словам, после двух эпизодов на рубеже 2025-2026 годов Этна на несколько месяцев перешла в фазу относительного затишья.
"В июне 2026 года началось постепенное возобновление активности на вершинных кратерах, прежде всего в кратере Вораджине, где наблюдались слабые выбросы пепла и раскаленного материала. Только с 26 июня стромболианская активность в кратере Вораджине стала более заметной, хотя и оставалась довольно нерегулярной", - заключил специалист.
Стромболианской активностью называют вулканическую деятельность слабой интенсивности с выбросами жидкой лавы и ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле.
Как сообщал Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (INGV), утром 5 июля из жерла на восточном склоне кратера Вораджине, одного из четырех вершинных кратеров Этны, начались выбросы вулканического пепла, которые примерно через час значительно усилились. Над вершиной Этны сформировалось облако высотой около 1,5 километра. Ближайший к вулкану аэропорт Катании возобновил рейсы через два дня.
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