Вулканолог рассказал, почему Этна на Сицилии извергается все чаще

Краткий пересказ от РИА ИИ За последние 15 лет активность вулкана Этна на Сицилии стала более интенсивной по сравнению с предыдущими периодами.

Изменение активности связано с особенностями переноса магмы во внутренних частях вулкана.

В июне 2026 года началось постепенное возобновление активности на вершинных кратерах Этны, в частности в кратере Вораджине.

РИМ, 15 июл – РИА Новости. Активность вулкана Этна на Сицилии за последние 15 лет стала более интенсивной по сравнению с предыдущими периодами, что связано с изменением процессов перемещения магмы внутри вулкана, рассказал РИА Новости президент Итальянской ассоциации вулканологии, профессор геохимии и вулканологии университета Катании Марко Виккаро.

"За последние 15 лет такой тип извержений в районе вершинных кратеров стал происходить чаще, чем в прошлом. Это связано с особенностями переноса магмы во внутренних частях вулкана: сейчас магма легче поступает из глубоких зон к вершине, не задерживаясь надолго в промежуточных и поверхностных резервуарах питающей системы", - сказал Виккаро.

По его словам, после двух эпизодов на рубеже 2025-2026 годов Этна на несколько месяцев перешла в фазу относительного затишья.

"В июне 2026 года началось постепенное возобновление активности на вершинных кратерах, прежде всего в кратере Вораджине, где наблюдались слабые выбросы пепла и раскаленного материала. Только с 26 июня стромболианская активность в кратере Вораджине стала более заметной, хотя и оставалась довольно нерегулярной", - заключил специалист.

Стромболианской активностью называют вулканическую деятельность слабой интенсивности с выбросами жидкой лавы и ритмично повторяющимися взрывами в открытом жерле.