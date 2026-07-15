Краткий пересказ от РИА ИИ Украинский бизнесмен Ермолаев обвинил в покушении на себя в Монако офицеров ГУР Минобороны Украины.

По его словам, некоторые из причастных могут быть близки к руководству управления.

Как сообщали СМИ, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ.

ПАРИЖ, 15 июл — РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении на него в Монако, пишет газета Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении на него в Монако, пишет газета Nice-Matin

"С учетом предоставленных нам материалов расследования мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины <…> прямо причастны к этому покушению", — говорится в опубликованном тексте его письма.

© Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако © Фото : соцсети Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако

По его словам, некоторые из причастных к преступлению могут быть близки к нынешнему или бывшему руководству управления.

В конце прошлого месяца в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека — Ермолаев , его спутница Анна Насобина и сын-подросток. Как сообщала газета Figaro, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ — вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.

Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.

Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. У второго — бывшего сотрудника правоохранительных органов — прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.