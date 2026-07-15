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Ермолаев обвинил в покушении в Монако украинскую разведку, пишут СМИ - РИА Новости, 15.07.2026
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22:10 15.07.2026 (обновлено: 23:43 15.07.2026)
Ермолаев обвинил в покушении в Монако украинскую разведку, пишут СМИ

Nice-Matin: Ермолаев обвинил ГУР Минобороны Украины в покушении на него в Монако

© Фото : vadymiermolaiev.infoВадим Ермолаев
Вадим Ермолаев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : vadymiermolaiev.info
Вадим Ермолаев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский бизнесмен Ермолаев обвинил в покушении на себя в Монако офицеров ГУР Минобороны Украины.
  • По его словам, некоторые из причастных могут быть близки к руководству управления.
  • Как сообщали СМИ, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ.
ПАРИЖ, 15 июл — РИА Новости. Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил украинскую разведку в покушении на него в Монако, пишет газета Nice-Matin.
"С учетом предоставленных нам материалов расследования мы убеждены, что действующие офицеры Главного управления разведки Министерства обороны Украины <…> прямо причастны к этому покушению", — говорится в опубликованном тексте его письма.
© Фото : соцсетиПоврежденный после взрыва вход в здание в Монако
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : соцсети
Поврежденный после взрыва вход в здание в Монако
По его словам, некоторые из причастных к преступлению могут быть близки к нынешнему или бывшему руководству управления.
В конце прошлого месяца в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека — Ермолаев, его спутница Анна Насобина и сын-подросток. Как сообщала газета Figaro, местные следователи склонялись к тому, что взрыв организовала СБУ — вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Злоумышленницей оказалась гражданка Украины Анастасия Березовская. Она оставила у входа в здание рюкзак с бомбой и привела ее в действие, когда семья заходила внутрь.
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Через неделю тело Березовской с огнестрельным ранением нашли в Киевской области. По данным офиса генпрокурора Украины, в убийстве признался действующий офицер ГУР Минобороны — один из двух человек, с которыми она общалась по возвращении 1 июля, помимо семьи. У второго — бывшего сотрудника правоохранительных органов — прошли обыски: в его доме обнаружили подвал, который, как утверждается, похож на комнату для пыток.
Ермолаев — основатель корпорации "Алеф" и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Его не раз включали в список богатейших украинцев. Как пишут СМИ, в 2019 году он отказался от гражданства, чтобы "иметь международную защиту". Сейчас у предпринимателя только кипрский паспорт. В 2023-м Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.
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УкраинаМонакоТеракт в МонакоВ миреВадим ЕрмолаевГУР Минобороны Украины
 
 
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