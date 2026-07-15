Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО, включив в нее консультацию психолога.

Владислав Головин, представитель «Единой России», поддержал решение Минздрава и отметил важность психологической помощи для ветеранов.

«Единая Россия» последовательно решает задачи реабилитации ветеранов и контролирует, чтобы помощь была доступна каждому.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Приказ Минздрава РФ о включении в диспансеризацию ветеранов СВО консультации психолога является правильным и давно назревшим решением, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, член Высшего совета ЕР, Герой России Владислав Головин.

Ранее министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога.

"Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей — правильное и давно назревшее решение", - цитируют Головина на сайте партии.

Политик привел в пример личную историю, когда после боевого ранения его беспокоили душевные переживания. По его словам, бойцам важна не только поддержка близких и боевых товарищей, но и помощь профессиональных психологов, с которыми они смогут проговорить все боли и страхи.

Головин отметил, что " Единая Россия " последовательно решает задачи реабилитации ветеранов: запускает проекты комплексной реабилитации, проводит приемы участников СВО и их семей во всех регионах.