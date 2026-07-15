Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО, включив в нее консультацию психолога.
- Владислав Головин, представитель «Единой России», поддержал решение Минздрава и отметил важность психологической помощи для ветеранов.
- «Единая Россия» последовательно решает задачи реабилитации ветеранов и контролирует, чтобы помощь была доступна каждому.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Приказ Минздрава РФ о включении в диспансеризацию ветеранов СВО консультации психолога является правильным и давно назревшим решением, заявил представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, член Высшего совета ЕР, Герой России Владислав Головин.
Ранее министерство здравоохранения России расширило возможности диспансеризации для ветеранов СВО, на первом этапе для них рекомендуется обеспечить консультацию психолога.
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"Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей — правильное и давно назревшее решение", - цитируют Головина на сайте партии.
Политик привел в пример личную историю, когда после боевого ранения его беспокоили душевные переживания. По его словам, бойцам важна не только поддержка близких и боевых товарищей, но и помощь профессиональных психологов, с которыми они смогут проговорить все боли и страхи.
Головин отметил, что "Единая Россия" последовательно решает задачи реабилитации ветеранов: запускает проекты комплексной реабилитации, проводит приемы участников СВО и их семей во всех регионах.
"Теперь главное — контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Мы с партией эту работу обязательно сделаем", - приводят его слова на сайте ЕР.
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