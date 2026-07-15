Частный детсад на Урале временно закрыли из-за вспышки энтеровируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Екатеринбурге воспитанники частного детского сада "Премьер" заразились энтеровирусом, в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
- Академический районный суд Екатеринбурга на 90 суток приостановил работу детского сада "Премьер" из-за грубых нарушений санитарных норм.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июл – РИА Новости. Академический районный суд Екатеринбурга на 90 суток приостановил работу частного детского сада после заражения воспитанников энтеровирусом, сообщила пресс-служба инстанции.
Управление Роспотребнадзора по региону 10 июля информировало, что воспитанники частного детского сада "Премьер" в Екатеринбурге заразились энтеровирусом, шло расследование. Отмечалось, что в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в частности, отсутствовали медкнижки у некоторых работников пищеблока, неверно хранилась продукция и другое. При этом количество заболевших не раскрывалось. В отношении индивидуального предпринимателя был составлен протокол.
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"Академический районный суд Екатеринбурга на 90 суток приостановил работу частного детского сада "Премьер" из-за грубых нарушений санитарных норм", – следует из сообщения.