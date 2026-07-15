Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото

Стела на въезде в Энергодар

В Энергодаре временно пропало электроснабжение после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Энергодар временно остался без электроснабжения после атаки БПЛА ВСУ.

Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания.

Аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам после стабилизации обстановки.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергодар временно обесточен после атаки БПЛА ВСУ, критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Киевский режим совершил очередную террористическую атаку с применением БПЛА по гражданской инфраструктуре нашего региона. Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания", - написал Балицкий в канале на платформе " Макс ".

Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки.