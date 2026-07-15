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В Энергодаре временно пропало электроснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости, 15.07.2026
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12:10 15.07.2026 (обновлено: 12:15 15.07.2026)
В Энергодаре временно пропало электроснабжение после атаки ВСУ

Балицкий: Энергодар временно обесточен из-за атаки ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар временно остался без электроснабжения после атаки БПЛА ВСУ.
  • Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания.
  • Аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам после стабилизации обстановки.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергодар временно обесточен после атаки БПЛА ВСУ, критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Киевский режим совершил очередную террористическую атаку с применением БПЛА по гражданской инфраструктуре нашего региона. Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки.
"Ситуация сложная, но контролируемая. В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы", - отметил Балицкий.
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