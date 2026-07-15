В Энергодаре временно пропало электроснабжение после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Энергодар временно остался без электроснабжения после атаки БПЛА ВСУ.
- Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания.
- Аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам после стабилизации обстановки.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Энергодар временно обесточен после атаки БПЛА ВСУ, критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Киевский режим совершил очередную террористическую атаку с применением БПЛА по гражданской инфраструктуре нашего региона. Город Энергодар временно остался без электроснабжения. Критически важные объекты и социальная инфраструктура переведены на резервные источники питания", - написал Балицкий в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что аварийные бригады приступят к ремонтно-восстановительным работам сразу после стабилизации обстановки.
"Ситуация сложная, но контролируемая. В городе сформирован запас топлива для дизельных генераторов на социальных объектах. Городские службы жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы", - отметил Балицкий.
ВСУ усилили атаки на Энергодар
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