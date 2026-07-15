В Польше считают, что украинская элита и олигархи не хотят вступления в ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что украинская элита и олигархи не хотят вступления Украины в Европейский союз.

Рафал Лешкевич считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович потерял власть из-за торможения переговоров с Европейским союзом.

ВАРШАВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские элитa и олигархи не хотят вступления Украины в Европейский союз, заявил в программе "Утреннее кольцо" на телеканале Super Express пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич.

"Украинская элита и украинские олигархи, конечно, не хотят вступать в Европейский союз. Но никто не может сказать об этом открыто", - сказал он.

Как считает политик, бывший президент Украины Виктор Янукович якобы потерял власть именно потому, что затормозил переговоры с Европейским союзом. "И тогда украинцы вышли на улицы", - указал он.