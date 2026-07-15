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В Польше считают, что украинская элита и олигархи не хотят вступления в ЕС - РИА Новости, 15.07.2026
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13:25 15.07.2026
В Польше считают, что украинская элита и олигархи не хотят вступления в ЕС

Лешкевич: элита и олигархи Украины не хотят вступления страны в ЕС

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Украины и ЕС
Флаги Украины и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Украины и ЕС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что украинская элита и олигархи не хотят вступления Украины в Европейский союз.
  • Рафал Лешкевич считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович потерял власть из-за торможения переговоров с Европейским союзом.
ВАРШАВА, 15 июл - РИА Новости. Украинские элитa и олигархи не хотят вступления Украины в Европейский союз, заявил в программе "Утреннее кольцо" на телеканале Super Express пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич.
"Украинская элита и украинские олигархи, конечно, не хотят вступать в Европейский союз. Но никто не может сказать об этом открыто", - сказал он.
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Как считает политик, бывший президент Украины Виктор Янукович якобы потерял власть именно потому, что затормозил переговоры с Европейским союзом. "И тогда украинцы вышли на улицы", - указал он.
Ранее издание Euractiv сообщило, что Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, медленнее, чем ожидали многие страны сообщества. Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
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