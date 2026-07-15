Названы самые денежные подработки для зумеров в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Подработка монтажником может принести зумерам в России в среднем 82 730 рублей в месяц.

Подработка мастером ногтевого сервиса занимает второе место по уровню дохода и приносит в среднем 69 267 рублей в месяц.

41% россиян в возрасте 18-24 лет точно планируют подрабатывать летом, еще 24% рассматривают такую возможность.

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больше всего прибыли зумерам в России может принести подработка монтажником и мастером ногтевого сервиса - примерно 80-70 тысяч рублей в месяц в среднем по стране, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".

Так, зумеры на позиции монтажника получали в январе-июне текущего года в среднем по стране 82 730 рублей в месяц. На втором месте по "денежности" расположилась подработка мастером ногтевого сервиса - 69 267 рублей в месяц.

Тройку лидеров замкнула позиция повара - 53 428 рублей в месяц. Также высокий доход зумерам приносит подработка курьером - 43 397 рублей в месяц в среднем.

Рассчитывать на высокий заработок молодые люди могут, подрабатывая продавцом-консультантом - 42 575 рублей в месяц.