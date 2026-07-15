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Названы самые денежные подработки для зумеров в России - РИА Новости, 15.07.2026
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08:18 15.07.2026 (обновлено: 09:23 15.07.2026)
Названы самые денежные подработки для зумеров в России

Авито: зумерам в России выгоднее всего подрабатывать монтажником

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабочий
Рабочий - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подработка монтажником может принести зумерам в России в среднем 82 730 рублей в месяц.
  • Подработка мастером ногтевого сервиса занимает второе место по уровню дохода и приносит в среднем 69 267 рублей в месяц.
  • 41% россиян в возрасте 18-24 лет точно планируют подрабатывать летом, еще 24% рассматривают такую возможность.
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Больше всего прибыли зумерам в России может принести подработка монтажником и мастером ногтевого сервиса - примерно 80-70 тысяч рублей в месяц в среднем по стране, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".
Так, зумеры на позиции монтажника получали в январе-июне текущего года в среднем по стране 82 730 рублей в месяц. На втором месте по "денежности" расположилась подработка мастером ногтевого сервиса - 69 267 рублей в месяц.
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Тройку лидеров замкнула позиция повара - 53 428 рублей в месяц. Также высокий доход зумерам приносит подработка курьером - 43 397 рублей в месяц в среднем.
Рассчитывать на высокий заработок молодые люди могут, подрабатывая продавцом-консультантом - 42 575 рублей в месяц.
"По нашим данным, 41% россиян в возрасте 18–24 лет точно планируют подрабатывать летом, еще 24% рассматривают такую возможность. Все чаще молодые люди выбирают форматы занятости, которые позволяют совмещать гибкий график с развитием навыков и личных интересов", - прокомментировал старший директор сервиса временной занятости "Авито Подработка" Дмитрий Королев.
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