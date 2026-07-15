Карчаа выразил соболезнования в связи с гибелью главного инженер ЗАЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Погибший в результате теракта главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был технарем и грамотнейшим специалистом, его гибель - невосполнимая утрата для станции и атомной отрасли, сказал РИА Новости эксперт в сфере атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.

"Мне тяжело это узнать… Я не просто знал его, мы дружили. Мы все время с ним встречались, и ранее на станции, и в Крыму, когда он бывал здесь. У нас были очень теплые человеческие отношения. Я , честно говоря, в шоке", - сказал Карчаа, узнав о гибели Яковлева.