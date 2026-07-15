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Карчаа выразил соболезнования в связи с гибелью главного инженер ЗАЭС - РИА Новости, 15.07.2026
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23:48 15.07.2026
Карчаа выразил соболезнования в связи с гибелью главного инженер ЗАЭС

Карчаа назвал гибель главного инженера ЗАЭС Яковлева невосполнимой утратой

© Фото : Запорожская АЭСАлександр Яковлев
Александр Яковлев - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
© Фото : Запорожская АЭС
Александр Яковлев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Погибший в результате теракта главный инженер ЗАЭС Александр Яковлев был технарем и грамотнейшим специалистом, его гибель - невосполнимая утрата для станции и атомной отрасли, сказал РИА Новости эксперт в сфере атомной энергетики, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
Главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев убит днем в среду в результате целенаправленного теракта киевского режима, заявил ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев.
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"Мне тяжело это узнать… Я не просто знал его, мы дружили. Мы все время с ним встречались, и ранее на станции, и в Крыму, когда он бывал здесь. У нас были очень теплые человеческие отношения. Я , честно говоря, в шоке", - сказал Карчаа, узнав о гибели Яковлева.
Он охарактеризовал гибель Яковлева как невосполнимую утрату для станции.
"Саша был – не поворачивается язык так говорить – был… технарь, он был лишен карьерных амбиций. Конечно, говорят, незаменимых нет, но людей его уровня - подготовленности и грамотности - на станции сегодня нет. Это невосполнимая утрата", - добавил Карчаа.
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